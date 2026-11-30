Οι Μουζέτι και Βαβασόρι νικώντας τους Αλκαράθ και Γκρανογιέρς με 2-0 σετ στο διπλό, χάρισαν στην Ιταλία τον 4ο διαδοχικό της τίτλο στο Davis Cup.

H Iταλία συνεχίζει το σερί κατακτήσεων στο Davis Cup και στη Super Tennis Arena στην Μπολόνια επικρατώντας επί της Ισπανίας με 2-1 κατάκτησε το τρόπαιο για 4η διαδοχική χρονιά και 5η στο σύνολο (1976-2023-2024-2025-2026).

Το τρόπαιο κρίθηκε στο διπλό, όπου υπήρξαν αλλαγές στην τελική επιλογή των παικτών με τον Λορέντζο Μουζέτι και τον Αντρέα Βαβασόρι να νικούν τους Κάρλος Αλκαράθ και Μαρσέλ Γκρανογιέρς με 6-2, 7-5 και την Ιταλία να διατηρεί τον τίτλο της σε επίπεδο εθνικών ομάδων.

Team Italy’s reaction after winning the 2026 Davis Cup. 🥹 They’re the first team to win 4 Davis Cup titles in a row since the USA won 5 between 1968-1972. Outrageous. 🇮🇹❤️ https://t.co/3uoC7TE4HR Δείτε Επίσης Παίξε δωρεάν στο Gazzetta Games November 29, 2026

Η Ισπανία παρέμεινε στα έξι τρόπαια-τελευταίο το 2019- και στην 6η θέση της σχετικής κατάταξης, όπου κυρίαρχες είναι οι ΗΠΑ με 32 κατακτήσεις (τελευταία το 2007) και η Αυστραλία με 28, αντίστοιχα και τελευταία το 2003.

Italy's annual tradition 😎 2026 🏆 2025 🏆 2024 🏆 2023 🏆 @DavisCup | #DavisCup | @federtennis https://t.co/agHnb8DUV1 — ATP Tour (@atptour) November 29, 2026

Ο αγώνας σταμάτησε για λίγα λεπτά μετά το 1ο game, για να δοθεί ιατρική φροντίδα σε θεατή και με την επανέναρξη οι Μουζέτι/Βαβασόρι, πετυχαίνοντας break έφεραν την Ιταλία στο 2-1. Με νέο break το ιταλικό δίδυμο έφθασε στο 5-2 κι έκλεισε το πρώτο σετ με 6-2.

Με τους Αλκαράθ/Γκρανογιέρς να έχουν σταθερό προβάδισμα το 2ο σετ έφθασε στο υπέρ τους 5-4. Με τον Μουζέτι στο σερβίς το 40-0, έγινε set point για τους Ισπανούς, όμως δεν το εκμεταλλεύτηκαν (5-5). Και σαν μην έφθανε αυτό για τους Ισπανούς, ακολούθησε break και το 6-5 για την ιταλική ομάδα, που σέρβιρε για την τελική επικράτηση με τον Βαβασόρι.

Οι Αλκαράθ/Γκρανογιέρς βρέθηκαν με διπλό break point, που οι Ιταλοί το γύρισαν σε championship point και με άσο από τον Βαβασόρι πέτυχαν το 7-5, για την κατάκτηση του τροπαίου μπροστά στο εκστασιασμένο ιταλικό κοινό.

FOUR IN A ROW 🏆🇮🇹 #DavisCup https://t.co/nryFcKsVdQ — Davis Cup (@DavisCup) November 29, 2026