Κοϊτά: «Τρομερό συναίσθημα αυτό που έγινε στο τέλος, μαθαίνω από τα λάθη μου»
Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά ήταν ο MVP της ΑΕΚ στη σπουδαία νίκη επί του ΠΑΟΚ. Ο Μαυριτανός εξτρέμ έκανε σκόραρε υπέροχο γκολ για το 2-0 και από δική του ασίστ ο Ζίνι πέτυχε το νικητήριο γκολ στο 90+3'.
Ο ακραίος επιθετικός των πρωταθλητών έκανε δηλώσεις μετά το ματς και στάθηκε στα συναισθήματα που για το φινάλε - θρίλερ, ενώ αναγνώρισε το λάθος του για την αποβολή του μετά το ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Οι δηλώσεις του Αμπουμπακαρί Κοϊτά
«Eίμαι πολύ χαρούμενος που βοηθάω την ομάδα. Ένα τρομερό συναίσθημα αυτό που έγινε στα τελευταία λεπτά, που καταφέραμε να πάρουμε το τρίποντο. Δεν είναι εύκολο να το πετυχαίνεις σε ένα ντέρμπι. Κι όταν συμβαίνει είναι υπέροχο».
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Για την απουσία του από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια με Κόμο και Γαλατάσαραϊ:
«Μαθαίνω από τα λάθη μου. Το συναίσθημά μου νίκησαν εκεί. Έκανα λάθος. Πιστεύω όμως στην ομάδα και μπορούμε να πάρουμε αποτέλεσμα με τη Γαλατάσαραϊ. Φυσικά, ήταν κάτι που δεν ήθελα να συμβεί και να χάσω τα ματς με την Κόμο και τη Γαλατάσαραϊ».
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