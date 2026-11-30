Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν ξεκίνησε στην πεντάδα για πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια, αλλά... έκλεψε την παράσταση στο Κλίβελαντ. Με 36 πόντους, οδήγησε τους Χιτ σε μια σπουδαία νίκη με 124-119 απέναντι στους Καβαλίερς

Στην αναμέτρηση των Μαϊάμι Χιτ με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε για πρώτη φορά έπειτα από 11 χρόνια εκτός αρχικής πεντάδας. Οι ενοχλήσεις στον αχίλλειο κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης δεν του επέτρεψαν να ξεκινήσει βασικός, όμως αυτό δεν τον εμπόδισε να εξελιχθεί στον πρωταγωνιστή της βραδιάς και να βάλει τη σφραγίδα του στη νίκη του Μαϊάμι με 124-119 και μάλιστα εκτός έδρας.

Η εξέλιξη του αγώνα

Αυτή τη φορά, χρειάστηκε μόλις τρία λεπτά από το τζάμπολ για να πατήσει παρκέ και από εκείνο το σημείο άρχισε να παίρνει μπροστά, βρίσκοντας ρυθμό από νωρίς και σημειώνοντας 11 πόντους. Μαζί με τον Μπόμπι Πόρτις, ο οποίος έδωσε σημαντικές λύσεις από την περιφέρεια, βοήθησε τους Χιτ να αποκτήσουν τον έλεγχο και να χτίσουν διαφορά κοντά σε διψήφια επίπεδα. Οι Μπαμ Αντεμπάγιο και Άντριου Γουίγκινς ανέλαβαν στη συνέχεια δράση, προσθέτοντας έξι συνεχόμενους πόντους για το 29-42. Το Κλίβελαντ, ωστόσο, δεν είχε διάθεση να αφήσει το παιχνίδι να ξεφύγει. Με ένα σερί 7-0 πλησίασε στο 36-42, ενώ λίγο αργότερα ο Τζέιμς Χάρντεν πήρε την κατάσταση στα χέρια του, φέρνοντας τους Καβαλίερς σε απόσταση ενός σουτ (44-46).

Οι φιλοξενούμενοι έβρισκαν απαντήσεις, αλλά οι Καβς επέστρεφαν διαρκώς. Το παιχνίδι απέκτησε γρήγορο ρυθμό και συνεχείς εναλλαγές, με τον Ντόνοβαν Μίτσελ να δίνει τελικά το προβάδισμα στο Κλίβελαντ λίγο πριν από την ανάπαυλα, διαμορφώνοντας το 58-54. Με την επιστροφή από τα αποδυτήρια, οι Χιτ ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους. Ο Αντεμπάγιο, ο Τρίσταν Τόμπσον και ο Αντετοκούνμπο έδωσαν τον τόνο, αλλάζοντας πλήρως την εικόνα της αναμέτρησης. Το Μαϊάμι ανέκτησε το προβάδισμα και ξέφυγε ξανά με διψήφια διαφορά, έχοντας ως βασικό σημείο αναφοράς τη δράση των δύο ψηλών του, Αντεμπάγιο και Γιάννη. Οι δυο τους κράτησαν τους Χιτ μπροστά στο σκορ μέχρι το τέλος της τρίτης περιόδου, με το ταμπλό να δείχνει 78-88 και το Κλίβελαντ να καλείται να βρει μια μεγάλη αντίδραση στο τελευταίο δωδεκάλεπτο.

Οι Καβαλίερς τη βρήκαν και μπήκαν στην τέταρτη περίοδο με ένα αναπάντητο σερί εννέα πόντων, με τους Τζάρετ Άλεν και Πρόκτορ να βγαίνουν μπροστά και να μειώνουν σε 89-93. Το συνολικό επιμέρους σκορ έφτασε στο 14-1, με τον Άλεν να ολοκληρώνει την ανατροπή και να βάζει τους γηπεδούχους μπροστά με 95-94, περίπου στο 40ό λεπτό. Το παιχνίδι είχε πλέον μετατραπεί σε πραγματικό θρίλερ. Ο Χεζόνια βρήκε στόχο από την περιφέρεια για το 103-101, όμως ο Αντετοκούνμπο απάντησε με δύο διαδοχικά καλάθια, επαναφέροντας το προβάδισμα στους Χιτ (103-105). Το Κλίβελαντ δεν σταμάτησε εκεί και με νέο επιθετικό ξέσπασμα πέρασε ξανά μπροστά με 111-105.

Η ένταση είχε χτυπήσει κόκκινο. Γουάτσον και Μίτσελ αντάλλαξαν τρίποντα, ο Αντεμπάγιο έδωσε ξανά λύσεις για το Μαϊάμι και το σκορ έφτασε στο 116-116, δύο λεπτά πριν από τη λήξη. Κάθε κατοχή είχε πλέον τεράστια σημασία, με τις δύο ομάδες να ανταλλάσσουν τρίποντα και βολές σε ένα φινάλε που δεν άφηνε περιθώρια για ανάσα.

Το challenge του Σποέλστρα και το δραματικό φινάλε

Στα τελευταία 37,2 δευτερόλεπτα ήρθε και η πιο καθοριστική στιγμή της βραδιάς. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο χρεώθηκε με το έκτο του φάουλ σε μια φάση με τον Τζέιμς Χάρντεν, έπειτα από μια ιδιαίτερα δυναμική μονομαχία των δύο παικτών. Το καλάθι του Χάρντεν μέτρησε, με τους Χιτ να προηγούνται πλέον με 121-118.

Ο Έρικ Σποέλστρα, ωστόσο, δεν άφησε τη φάση να περάσει έτσι. Ζήτησε challenge, αμφισβητώντας την απόφαση των διαιτητών για το φάουλ του Αντετοκούνμπο. Η εξέταση της φάσης δικαίωσε τους Χιτ, καθώς οι διαιτητές έκριναν πως ο Χάρντεν είχε υποπέσει πρώτος σε παράβαση πάνω στον Έλληνα φόργουορντ. Έτσι, ο Γιάννης απέφυγε την αποβολή με έξι φάουλ, ενώ το καλάθι του Μίτσελ κατακυρώθηκε. Το Μαϊάμι διατήρησε το προβάδισμά του και στα τελευταία δευτερόλεπτα διαχειρίστηκε σωστά την κατάσταση, φτάνοντας σε μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 124-119.

Η εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ο Αντετοκούνμπο μπορεί να μην ξεκίνησε στην αρχική πεντάδα, όμως ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με μια εμφάνιση που δύσκολα περνά απαρατήρητη. Σε 32 λεπτά συμμετοχής σημείωσε 36 πόντους, με 10/11 βολές, επίδοση που αποτελεί τον καλύτερο φετινό του απολογισμό στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Παράλληλα, μέτρησε 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ, ενώ υπέπεσε σε 4 λάθη, αποτελώντας τον μεγάλο πρωταγωνιστή της επικράτησης των Χιτ στο Κλίβελαντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 29-36, 58-56, 78-88, 124-119