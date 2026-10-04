Ο Μίλτος Τεντόγλου, μαζί με τον Αρμάντ Ντουπλάντις και τον Τζανμάρκο Ταμπέρι είναι αυτοί που θα διεκδικήσουν τον τίτλο του καλύτερου Ευρωπαίου αθλητή για το 2026.

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία (European Athletics) στις 15 Σεπτεμβρίου είχε ανακοινώσει τους 10 υποψήφιους αθλητές για τον τίτλο του καλύτερου στη «γηραιά» ήπειρο για το 2026.

Ανάμεσά τους βρισκόταν και ο Μίλτος Τεντόγλου και τώρα μάθαμε πως ο πρωταθλητής Ευρώπης είναι στην τελική τριάδα των υποψηφίων.

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της ψηφοφορίας της European Athletics, ο Έλληνας πρωταθλητής είναι φιναλίστ και θα διεκδικήσει το βραβείο απέναντι στον Σουηδό, Αρμάντ Ντουπλάντις και τον Ιταλό, Τζανμάρκο Ταμπέρι.

Ο Τεντόγλου βρίσκεται για τέταρτη φορά στην τελική τριάδα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας μετά το 2022, 2023, 2024. Ο τελικός νικητής θα ανακοινωθεί το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στη Λωζάνη.