Τεντόγλου: Στην τελική τριάδα για τον τίτλο του κορυφαίου στην Ευρώπη για το 2026
Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία (European Athletics) στις 15 Σεπτεμβρίου είχε ανακοινώσει τους 10 υποψήφιους αθλητές για τον τίτλο του καλύτερου στη «γηραιά» ήπειρο για το 2026.
Ανάμεσά τους βρισκόταν και ο Μίλτος Τεντόγλου και τώρα μάθαμε πως ο πρωταθλητής Ευρώπης είναι στην τελική τριάδα των υποψηφίων.
Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της ψηφοφορίας της European Athletics, ο Έλληνας πρωταθλητής είναι φιναλίστ και θα διεκδικήσει το βραβείο απέναντι στον Σουηδό, Αρμάντ Ντουπλάντις και τον Ιταλό, Τζανμάρκο Ταμπέρι.
Ο Τεντόγλου βρίσκεται για τέταρτη φορά στην τελική τριάδα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας μετά το 2022, 2023, 2024. Ο τελικός νικητής θα ανακοινωθεί το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στη Λωζάνη.
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