Πρωταγωνιστής ήταν ο Τσιγκρίνσκι σε επεισόδιο που σημειώθηκε σε φιλικό της ομάδας στην οποία εκτελεί χρέη βοηθού προπονητή, κόντρα στον ΑΠΟΕΛ, με τον σύλλογο να εκδίδει ανακοίνωση.

Ο άλλοτε αγαπητός ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι, ήταν πρώτο θέμα στα Κυπριακά ΜΜΕ για όλους τους λάθος λόγους ωστόσο.

Ο Ουκρανός, ο οποίος πλέον βρίσκεται στο τεχνικό επιτελείο της Krasava ENY Ύψωνα ως βοηθός προπονητή, φέρεται να πρωταγωνίστησε σε επεισόδιο κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα της ομάδας του με τον ΑΠΟΕΛ, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, στο περιστατικό ενεπλάκησαν ο Τσιγκρίνσκι, ο ποδοσφαιριστής της ομάδας ,Γεβγκένι Σερντιούκ, και ο μάνατζερ ,Άλεξ Πάνκοβ.

Μετά από όλα όσα έγιναν η διοίκηση της Krasava ENY Ύψωνα πήρε άμεσα θέση για το συμβάν, ζητώντας δημόσια συγγνώμη από τον ΑΠΟΕΛ και ξεκαθαρίζοντας πως η συμπεριφορά των τριών δεν αντιπροσωπεύει τις αρχές του συλλόγου.

Όπως είναι λογικό μετά από τον... χαμό που προκλήθηκε η καρέκλα του Τσιγκρινσκι «τρίζει» επικίνδυνα και όπως όλα δείχνουν ο χρόνος μετράει αντίστροφα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Krasava ENY Ύψωνα εκφράζει την ειλικρινή της απολογία προς τη διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο, τους ποδοσφαιριστές και ολόκληρη την οικογένεια του ΑΠΟΕΛ για την απαράδεκτη συμπεριφορά των Ντμίτρο Τσικρίνσκι (β.προπονητή), Γεβγκένι Σερντιούκ (ποδοσφαιριστή) και του Άλεξ Πάνκοβ (μάνατζερ), στον φιλικό αγώνα της 3ης Οκτωβρίου στο Αθλητικό Κέντρο του ΑΠΟΕΛ στον Αρχάγγελο.

Η Κρασάβα είναι μια ομάδα που πρεσβεύει τη φιλία, την ειρήνη, τον αμοιβαίο σεβασμό και το αθλητικό ήθος. Το συγκεκριμένο περιστατικό προσβάλλει βαθύτατα τον σύλλογό μας και αντιβαίνει πλήρως στις αρχές και στις αξίες του. Καταδικάζουμε απερίφραστα τη συμπεριφορά αυτή, χωρίς δικαιολογίες ή ελαφρυντικά. Το περιστατικό έχει ήδη παραπεμφθεί στα αρμόδια εσωτερικά πειθαρχικά όργανα της ομάδας.

Λυπούμαστε ειλικρινά για την προσβολή και την ένταση που προκλήθηκαν. Ζητούμε συγγνώμη από το ΑΠΟΕΛ και τους ανθρώπους του, προς τους οποίους ο σεβασμός μας είναι δεδομένος».