Ο Ούγγρος, Τάμας Μπάντις κατέκτησε την πρώτη θέση στο «Σπάρταθλον», σημειώνοντας και ρεκόρ διαδρομής (19ώρ.40:51), στη 2η θέση ο Φώτης Ζησιμόπουλος.

Ο Φώτης Ζησιμόπουλος με τέσσερις διαδοχικές νίκες στο Σπάρταθλον (2021-2924) επέστρεψε μετά το περσινό διάλειμμα στον ιστορικό αγώνα υπεραπόστασης, αλλά αυτή τη φορά είδε τον Ούγγρο, Τάμας Μπόντις να σταματά το σερί και παράλληλα να παίρνει το ρεκόρ διαδρομής, από τον Αγρινιώτη και κορυφαίο Έλληνα ultra runner.

Ο Μπόντις κάλυψε τα 244,7 χλμ. από την Αθήνα μέχρι το άγαλμα του Λεωνίδα στη Σπάρτη σε 19ώρ.40:51, βελτιώνοντας το ρεκόρ που είχε σημειώσει ο Ζησιμόπουλος το 2023, όταν τερμάτισε σε 19ώρ.55:02. Ο Μπόντις έφθασε στη 2η νίκη του στο «Σπάρταθλον» μετά το 2019 με 23ώρ.28:37.

Αποθέωση για τον Ζησιμόπουλο

Ο Ζησιμόπουλος μαζί με τον Μπόντις ξεχώρισαν από τα πρώτα χιλιόμετρα και έδωσαν το δικό τους αγώνα, με τον Έλληνα πρωταθλητή να τερματίζει στη 2η θέση σε 20ώρ.32.41.

Οι 403 συνολικά δρομείς που είχαν δηλώσει συμμετοχή, εκκίνησαν την τιτάνια προσπάθειά τους μπροστά από το Ηρώδειο στις 07:00 το πρωί του Σαββάτου (26/9), κάτι που σημαίνει πως ο πρώτος δρομέας τερμάτισε στην πόλη της Λακωνίας στις 2:40 το πρωί της Κυριακής (27/9) και ο Ζησιμόπουλος στις 03:32, ενώ ο μέγιστος χρόνος τερματισμού φθάνει στις 36 ώρες.

Ο κόσμος περίμενε τον αθλητή του Δημήτρη Κασίμη στη Σπάρτη και τον αποθέωσε, δείχνοντας την αγάπη του απέναντι σε έναν σπουδαίο δρομέα που έχει γράψει τη δική του ιστορία στο «Σπάρταθλον».

Στην 3η θέση στους άνδρες ήταν ο Φινλανδός, Τόμι Ρονκάινεν με 21ώρ.25:36, ενώ σε χρόνους κάτω των 24 ωρών, ο Γιώργος Λογοθέτης ήταν στην 5η θέση, ο Αλέξανδρος Καρύκας στην 7η θέση και ο Άγγελος Ζιάκας στη 11η.

Ιστορική νίκη η Σημανταράκου

Τη δική της ιστορία στον αγώνα των γυναικών έγραψε η Δέσποινα Σημανταράκου. Η 34χρονη δρομέας έγινε η πρώτη Ελληνίδα που κατέκτησε την 1η θέση στο «Σπάρταθλον», τερματίζοντας σε 24ώρ.45:43, χρόνος που την έφερε και στη 13η θέση της γενικής κατάταξης.

Η Σημανταράκου συνέτριψε την ατομική της επίδοση και από την περσινή 2η θέση με 25ώρ.37:44, φέτος ανέβηκε στην κορυφή, πετυχαίνοντας και την 5η κορυφαία επίδοση σε επίπεδο γυναικών στον αγώνα.

Η Τσέχα, Ράντκα Τσουρανόβα ήταν 2η με 26ώρ.05:56 και η Λεμονιά Παναγιώτου στην 3η με 26ώρ.58:04.