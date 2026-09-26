Ο τεχνικός της Γερμανίας Γιούργκεν Κλοπ θέλει Ολυμπιακούς αγώνες στη Γερμανία, που στηρίζει το Μόναχο για διοργανώτρια πόλη. Αποστολή στο Άουγκσμπουργκ Γιώργος Σακελλαρίου.

Το ματς με την Εθνική Ελλάδας δεν ήταν το μόνο που απασχόλησε τους Γερμανούς δημοσιογράφους στη συνέντευξη Τύπου του Γιούργκεν Κλοπ.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Γερμανίας ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να διοργανώσει η χώρα του Ολυμπιακούς Αγώνες και ήταν θετικός: «Υποστηρίζω ξεκάθαρα μια γερμανική υποψηφιότητα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πιστεύω ακράδαντα ότι πρώτα, μια υποψηφιότητα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες -δηλαδή, η συμφωνία για μια πόλη ή περιοχή- και στη συνέχεια μια επιτυχημένη υποψηφιότητα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες θα άνοιγε μια εντελώς νέα προοπτική.

Υπάρχει ερειπωμένη κατάσταση των αθλητικών εγκαταστάσεων, των αθλητικών γηπέδων και των παιδικών χαρών στη Γερμανία», είπε ο Κλοπ. Αν μιλάει η Γερμανία για ερειπωμένη κατάσταση γηπέδων, τι να πει και η Ελλάδα βέβαια... Σε κάθε περίπτωση, η Γερμανία αποφάσισε. Μόναχο! Η απάντηση του Κλοπ να σημειωθεί ότι δόθηκε λίγα λεπτά πριν η γερμανική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ανακοινώσει ότι το Μόναχο επικράτησε της υποψηφιότητας Κολωνίας-Ρουρ-Ρήνου.

Αναλυτικά όσα γράφουν τα ΜΜΕ της χώρας για την απόφαση:

«Ολυμπιακοί Αγώνες, ερχόμαστε! Η Γερμανία ψήφισε. Το Μόναχο θα είναι η υποψήφιά μας για τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η αποφασιστική ψήφος στο Μπάντεν-Μπάντεν ήταν πραγματικά κρίσιμη. Τελικά, το φαβορί επικράτησε της περιοχής Κολωνίας-Ρήνου-Ρουρ.

Στην κούρσα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, η Γερμανία βασίζεται στην παγκόσμια απήχηση του Μονάχου. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε πριν από τέσσερα χρόνια με τέσσερις υποψηφίους. Το Αμβούργο απέτυχε λόγω αρνητικής δημοσκόπησης και το Βερολίνο απέσυρε την υποψηφιότητά του την Πέμπτη, λίγες μόνο ημέρες μετά την εκλογική νίκη του αριστερού κόμματος που επικρίνει τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μόνο το Μόναχο και η Κολωνία-Ρήνος-Ρουρ παρέμειναν .

Το Μόναχο προηγούνταν σε όλους τους βασικούς τομείς πριν από τις εκλογές. Η πόλη είχε πετύχει ελαφρώς καλύτερα αποτελέσματα στην δημοσκόπηση της κοινής γνώμης, καθώς και στην αξιολόγηση των Ολυμπιακών Αγώνων της Γερμανικής Συνομοσπονδίας Ολυμπιακού Αθλητισμού (DOSB) (87 έως 85 μονάδες). Έτσι, οι Βαυαροί είχαν τα ισχυρότερα επιχειρήματα με το μέρος τους.

Ο καθοριστικός παράγοντας ήταν οι 42 ομοσπονδίες ολυμπιακών αθλημάτων, επτά εκ των οποίων προέρχονταν από χειμερινά αθλήματα. Κάθε μία είχε τρεις ψήφους. Αυτές οι ομοσπονδίες είχαν δώσει στη Γερμανική Συνομοσπονδία Ολυμπιακών Αθλημάτων (DOSB) στο Μόναχο καλύτερες βαθμολογίες από τον ανταγωνιστή τους στον Ολυμπιακό πίνακα αποτελεσμάτων. Αυτή ήταν μια ένδειξη για το πώς θα ψήφιζαν στις μυστικές εκλογές του Σαββάτου.

Και τώρα τι; Το Μόναχο θα ανακοινώσει επίσημα την υποψηφιότητά του για τους Αγώνες του 2036, του 2040 ή του 2044. Αυτή τη στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη ένας άτυπος διάλογος με τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. Τον Μάρτιο του 2027, η ΔΟΕ θα κάνει την αρχική της επιλογή.

Τα πράγματα θα φουντώσουν στα τέλη του 2028. Η ΔΟΕ αναμένεται να λάβει την τελική της απόφαση για το ποιος θα φιλοξενήσει τους Θερινούς Αγώνες του 2036 το καλοκαίρι του 2029. Αυτό ακούγεται σαν ένα μεγάλο χρονικό πλαίσιο, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο να προετοιμαστούν τα γερμανικά αθλήματα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες με τα εκατομμύρια ευρώ που θα επενδυθούν.

Διότι αν η Γερμανία όντως κερδίσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται και στην κατάταξη των μεταλλίων. Το 2024 στο Παρίσι, η Γερμανία κατάφερε να κατακτήσει τη δέκατη θέση - πίσω από την Ιταλία, την Ολλανδία και τη Γαλλία.

Ο ανταγωνισμός για την υποψηφιότητα των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων θα είναι σκληρός: το Κατάρ, η Ινδία, η Μαδρίτη, η Κωνσταντινούπολη, το Λονδίνο και η Βουδαπέστη θα μπορούσαν όλες να διεκδικήσουν την τιμή. Ο Πρόεδρος Σέντερ μάλιστα τόνισε:

"Η Κολωνία σίγουρα μας το έκανε συναρπαστικό και δύσκολο. Μας κρατήσατε πραγματικά σε αγωνία. Από εδώ και στο εξής, το παν είναι να δουλέψουμε πολύ σκληρά για να μην φέρουμε σε δύσκολη θέση τη Γερμανία. Είναι μια ιστορική ευκαιρία"».