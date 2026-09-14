Αναστασίου: «Δείξαμε υπερβολικό σεβασμό στον Παναθηναϊκό» - Τί είπε για Σατσιά και Μαυρία

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αναστασίου μετά την ήττα του Παναιτωλικού και η αναφορά στους τραυματίες Σατσιά και Μαυρία.

Το νικηφόρο σερί του Παναιτωλικού σταμάτησε στο ΟΑΚΑ. Οι Αγρινιώτες ηττήθηκαν με 3-0 από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό και ο Γιάννης Αναστασίου στις δηλώσεις του μετά το ματς στάθηκε στάθηκε στον «υπερβολικό σεβασμό» που έδειξαν οι ποδοσφαιριστές του στο Τριφύλλι.

Επίσης, στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε ο Έλληνας τεχνικό αναφέρθηκε στους τραυματίας Γιάννη Σατσιά και Χάρη Μαυρία. Ο Κύπριος χαφ έχει ενοχλήσεις στο πέλμα και υπάρχει φόβος για πολύμηνη απουσία, ενώ ο Έλληνας μπακ έχει σφίξιμο στον προσαγωγό και μένει να φανεί εάν θα είναι έτοιμος για το ματς με τον ΠΑΟΚ.

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αναστασίου στον ΣΚΑΪ

«Ξέραμε ότι θα δεχθούμε πίεση ειδικά στην αρχή. Mπήκαμε φοβισμένα. Δείξαμε υπερβολικό σεβασμό στον Παναθηναϊκό που είναι μία πάρα πολύ ποιοτική ομάδα, η οποία παίζει με εμπιστοσύνη και παίζει καλά. Θα βάζαμε πιο δύσκολα αν ήμασταν πιο τολμηροί. Μετά το γκολ προσπαθήσαμε να ισορροπήσουμε το παιχνίδι, χωρίς να έχουμε φάσεις.

Τιμωρηθήκαμε με τον τρόπο που χάσαμε τη μπάλα και δεχθήκαμε το δεύτερο γκολ. Μετά έγιναν δύσκολα τα πράγματα. Προσπαθήσαμε να έχουμε μια καλή εικόνα και νομίζω σταθήκαμε αξιοπρεπώς. Σίγουρα βγάλαμε κούραση επειδή ήμασταν πίσω από την μπάλα.

Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα μας ήταν καλύτερη. Δείξαμε ότι μπορούμε να παίξουμε. Πρέπει να πιστέψουμε στους εαυτούς μας και να χτίσουμε για να βελτιώσουμε την εικόνα μας. Έχουμε μία δύσκολη συνέχεια.

Πρέπει να κρατήσουμε και να αναλύσουμε το σημερινό παιχνίδι. Κάναμε κάποια καλά πράγματα, αλλά πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί».

Η συνέντευξη Τύπου του Γιάννη Αναστασίου

«Βγάλαμε αρκετό φόβο στο πρώτο τέταρτο. Δεν ήμασταν επιθετικοί στα μαρκαρίσματα, ήμασταν αρκετά παθητικοί. Ο Παναθηναϊκός έχει τρομερή ποιότητα. Ξέρεις ότι αν επιχειρήσεις να παίξεις σε ανοιχτό γήπεδο θα σε τιμωρήσει. Μετά το 1-0 πατήσαμε καλύτερα, κυκλοφορήσαμε μπάλα, προσπαθήσαμε να κάνουμε κάποια πράγματα, έλειψε η μεγάλη φάση και δεχθήκαμε το δεύτερο γκολ σε συνθήκη που ήμασταν ανοιχτοί στο γήπεδο και χάσαμε μπάλα. Ουσιαστικά εκεί ήταν αρκετά δύσκολα τα πράγματα.

Προσπαθήσαμε στο δεύτερο ημίχρονο να μείνουμε στο παιχνίδι. Ήρθε το πέναλτι στο τέλος, δεν έπρεπε να γίνει, ήταν πολύ εύκολο που το έδωσε ο διαιτητής. Δείξαμε ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα φέτος, έχουμε ποιότητα και ικανότητα. Σήμερα παίξαμε με έναν Παναθηναϊκό που έχει τρομερή ποιότητα, ικανότητα, επιλογές σε όλες τις θέσεις και θέλει να είναι κυρίαρχος.

Πρέπει να πατήσουμε στα πράγματα που έχουμε δουλέψει και χτίσει, στο επόμενο παιχνίδι να είμαστε καλύτεροι».

Για το αν φάνηκαν αδυναμίες του Παναιτωλικού:

«Δεν γίναμε υπερομάδα. Σημαντικό είναι βήμα-βήμα να πάμε εμπρός. Πιστεύω ότι ως τώρα έχουμε δείξει βελτίωση ως ομάδα. Έχουμε αδυναμίες. Από την ώρα που βγήκε ο Σατσιάς δεν είχαμε ισορροπίες. Εράκοβιτς-Εστέμπαν έτρεχαν αλλά όταν χάναμε μπάλα βρίσκονταν εκτός θέσης.

Προσπαθήσαμε στο δεύτερο ημίχρονο να ισορροπήσουμε, αλλά ο Παναθηναϊκός σε κάθε επίθεση σε ανοιχτό γήπεδο ήταν επικίνδυνος. Δεν κάναμε τις φάσεις που θα θέλαμε. Είχαμε έναν αντίπαλο που πρέσαρε διαρκώς, μας έβαζε δύσκολα.

Πληρώσαμε και το ότι κάποια παιδιά ήταν αρκετά κουρασμένα όπως ο Οπόκου και ο Μπάντζι. Δεν είναι ακόμα έτοιμοι να ανταπεξέλθουν σε παιχνίδια υψηλής έντασης από πλευράς φυσικής κατάστασης, σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού».

Για το αν η ομάδα δυσκολεύτηκε παραπάνω λόγω της δυναμικής του αντιπάλου και για την κατάσταση των Σατσιά-Μαυριά:

«Σε κάθε ματς οι συνθήκες είναι διαφορετικές ανάλογα με τον αντίπαλο. Όλα ξεκινάνε από το τι θες να κάνεις στο γήπεδο. Εμείς στην αρχή βγάλαμε φόβο. Από την άλλη ο Παναθηναϊκός έχει τρομερή ποιότητα. Φόρτωνε την αριστερή πλευρά με τον Ουναΐ. Με τον Άλεξιτς θέλαμε λόγω της αμυντικής του συνέπειας να έχουμε περισσότερες βοήθειες εκεί. Είχαμε όμως δυσκολίες στον τρόπο που ο Παναθηναϊκός κυκλοφορούσε τη μπάλα. Καθαρά η ποιότητα του Παναθηναϊκού που μας δημιούργησε προβλήματα.

Για τον Σατσιά δεν είναι ευχάριστα τα νέα. Έχει θέμα στο πέλμα. Θα πάει να κάνει μαγνητική αύριο. Εύχομαι να μην είναι κάτι σοβαρό. Αν είναι μπορεί να μείνει αρκετούς μήνες έξω. Ο Μαυρίας ένιωσε σφίξιμο στον προσαγωγό. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι κάτι ελαφρύ και θα το ξεπεράσει ώστε να είναι έτοιμος την Κυριακή».

