Στίβος: Καραλής και Τεντόγλου έτοιμοι για το Ultimate Champiοnship
Η αυλαία για το στίβο το 2026 «πέφτει» στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, με το World Athletics Ultimate Championship από την Παρασκευή (11/9) έως την Κυριακή (13/9) . Εμμανουήλ Καραλής και Μίλτος Τεντόγλου θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στη διοργάνωση, με μεγάλο στόχο να ξεχωρίσουν με τις επιδόσεις τους και να κατακτήσουν τον κόσμο.
To Ultimate Championship, η νεοσύστατη διοργάνωση της World Athletics, θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην ιστορία και θα διεξάγεται κάθε δύο έτη. Οι κορυφαίοι αθλητές από όλο το κόσμο θα συναντηθούν στη Βουδαπέστη για να κυνηγήσουν τα πρωτοφανή στο χώρο του στίβου, υπέρογκα χρηματικά έπαθλα.
Με φόρα ο «Μανόλο» από τον θρίαμβο στις Βρυξέλλες.
Δείτε ΕπίσηςΟι Καραλής και Τεντόγλου στο Ultimate Championship, πότε αγωνίζονται, οι αντίπαλοί τους
Ο Εμμανουήλ Καραλής διανύει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, με απίστευτα άλματα. Έσπασε το πανελλήνιο ρεκόρ δύο φορές (28/2 - 6.17 και 27/8 - 6.20) , πήρε ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, τα «έβαλε» με τον Ντουπλάντις στα ίσα, χαρίζοντας στο κόσμο του στίβου μεγάλες και ιστορικές αναμετρήσεις, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα κατέρριψε στις Βρυξέλλες το ρεκόρ μίτινγκ (6.12). Η μάχη του με τον Αρμάντ Ντουπλάντις αναμένεται να είναι μαγική με το κόσμο να προσμωνεί να τους δει να ανταγωνίζονται για ακόμα μία φορά ο ένας τον άλλον.
Οι 8 που θα αγωνιστούν στο επί κοντώ και η καλύτερη φετινή τους επίδοση:
- Αρμαντ Ντουπλάντις (27) Σουηδία 6.31
- Εμμανουήλ Καραλής (27) Ελλάδα 6.20
- Σόντρε Γκούτορμσεν (27) Νορβηγία 6.06
- Ζάκερι Μπράντφορντ (26) ΗΠΑ 6.01
- Κέρτις Μάρσαλ (29) Αυστραλία 6.00
- Σαμ Κέντρικς (34) ΗΠΑ 5.95
- Μπαπτίστ Τιερί (25) Γαλλία 5.93
- Κρίστοφερ Νίλσεν (28) ΗΠΑ 5.92
Ο αγώνας θα γίνει την Παρασκευή (11/9, 21.08) και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.
Το «αίμα του πίσω» θέλει να πάρει ο Τεντόγλου.
Ο Μίλτος Τεντόγλου έχει αφήσει ήδη πίσω την ήττα στο μεγάλο τελικό του Diamond League πριν μία εβδομάδα. O Τεντόγλου, με άλμα στα 8.40 μ., έφτασε μία ανάσα από τη νίκη και το έπαθλο των πολλών χιλιάδων ευρώ, όμως o Tατζέι Γκέιλ, με φοβερό τελευταίο άλμα στα 8.46 μ., του πήρε το διαμάντι μέσα από τα χέρια. Ο Έλληνας πρωταθλητής, θα δώσει μία ομηρική μάχη και θα παλέψει να κατακτήσει τη πρώτη θέση.
Οι 8 που θα αγωνιστούν στο μήκος και η καλύτερη φετινή τους επίδοση
- Μίλτος Τεντόγλου (28) Ελλάδα 8.66
- Σίμον Εχαμερ (26) Ελβετία 8.51
- Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ (22) Βουλγαρία 8.49
- Τατζέι Γκέιλ (30) Τζαμάικα 8.46
- Γκέρσον Μπαλντέ (26) Πορτογαλία 8.46
- Ανβαρ Ανβάροφ (26) Ουζμπεκιστάν 8.29
- Μινγκούν Ζανγκ (26) Κίνα 8.26
- Λούκα Μπόσκοβιτς (20) Σερβία 8.23
O αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο (12/9, 20.44) και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.
Τα χρηματικά έπαθλα που θα απονεμηθούν ανά αγώνισμα στους αθλητές :
- 1η θέση: 129.000€
- 2η θέση: 64.000€
- 3η θέση: 34.000€
- 4η θέση: 21.000€
- 5η θέση: 13.000€
- 6η θέση: 12.000€
- 7η θέση: 10.000€
- 8η θέση: 8.600€
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.