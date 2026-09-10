Ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μίλτος Τεντόγλου αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν στο προσεχές World Athletics Ultimate Championship που διεξάγεται στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας.

Η αυλαία για το στίβο το 2026 «πέφτει» στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, με το World Athletics Ultimate Championship από την Παρασκευή (11/9) έως την Κυριακή (13/9) . Εμμανουήλ Καραλής και Μίλτος Τεντόγλου θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στη διοργάνωση, με μεγάλο στόχο να ξεχωρίσουν με τις επιδόσεις τους και να κατακτήσουν τον κόσμο.

To Ultimate Championship, η νεοσύστατη διοργάνωση της World Athletics, θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην ιστορία και θα διεξάγεται κάθε δύο έτη. Οι κορυφαίοι αθλητές από όλο το κόσμο θα συναντηθούν στη Βουδαπέστη για να κυνηγήσουν τα πρωτοφανή στο χώρο του στίβου, υπέρογκα χρηματικά έπαθλα.

Με φόρα ο «Μανόλο» από τον θρίαμβο στις Βρυξέλλες.

Ο Εμμανουήλ Καραλής διανύει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, με απίστευτα άλματα. Έσπασε το πανελλήνιο ρεκόρ δύο φορές (28/2 - 6.17 και 27/8 - 6.20) , πήρε ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, τα «έβαλε» με τον Ντουπλάντις στα ίσα, χαρίζοντας στο κόσμο του στίβου μεγάλες και ιστορικές αναμετρήσεις, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα κατέρριψε στις Βρυξέλλες το ρεκόρ μίτινγκ (6.12). Η μάχη του με τον Αρμάντ Ντουπλάντις αναμένεται να είναι μαγική με το κόσμο να προσμωνεί να τους δει να ανταγωνίζονται για ακόμα μία φορά ο ένας τον άλλον.

Οι 8 που θα αγωνιστούν στο επί κοντώ και η καλύτερη φετινή τους επίδοση:

Αρμαντ Ντουπλάντις (27) Σουηδία 6.31

Σουηδία Εμμανουήλ Καραλής (27) Ελλάδα 6.20

Ελλάδα Σόντρε Γκούτορμσεν (27) Νορβηγία 6.06

Νορβηγία Ζάκερι Μπράντφορντ (26) ΗΠΑ 6.01

ΗΠΑ Κέρτις Μάρσαλ (29) Αυστραλία 6.00

Αυστραλία Σαμ Κέντρικς (34) ΗΠΑ 5.95

ΗΠΑ Μπαπτίστ Τιερί (25) Γαλλία 5.93

Γαλλία Κρίστοφερ Νίλσεν (28) ΗΠΑ 5.92

Ο αγώνας θα γίνει την Παρασκευή (11/9, 21.08) και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Το «αίμα του πίσω» θέλει να πάρει ο Τεντόγλου.

Ο Μίλτος Τεντόγλου έχει αφήσει ήδη πίσω την ήττα στο μεγάλο τελικό του Diamond League πριν μία εβδομάδα. O Τεντόγλου, με άλμα στα 8.40 μ., έφτασε μία ανάσα από τη νίκη και το έπαθλο των πολλών χιλιάδων ευρώ, όμως o Tατζέι Γκέιλ, με φοβερό τελευταίο άλμα στα 8.46 μ., του πήρε το διαμάντι μέσα από τα χέρια. Ο Έλληνας πρωταθλητής, θα δώσει μία ομηρική μάχη και θα παλέψει να κατακτήσει τη πρώτη θέση.

Οι 8 που θα αγωνιστούν στο μήκος και η καλύτερη φετινή τους επίδοση

Μίλτος Τεντόγλου (28) Ελλάδα 8.66

Ελλάδα Σίμον Εχαμερ (26) Ελβετία 8.51

Ελβετία Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ (22) Βουλγαρία 8.49

Βουλγαρία Τατζέι Γκέιλ (30) Τζαμάικα 8.46

Τζαμάικα Γκέρσον Μπαλντέ (26) Πορτογαλία 8.46

Πορτογαλία Ανβαρ Ανβάροφ (26) Ουζμπεκιστάν 8.29

Ουζμπεκιστάν Μινγκούν Ζανγκ (26) Κίνα 8.26

Κίνα Λούκα Μπόσκοβιτς (20) Σερβία 8.23

O αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο (12/9, 20.44) και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Τα χρηματικά έπαθλα που θα απονεμηθούν ανά αγώνισμα στους αθλητές :