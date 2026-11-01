Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Αντίνο και Λιβάι Γκαρσία σημάδεψαν τα δοκάρια!

Γιώργος Σακελλαρίου
Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Αντίνο και Λιβάι Γκαρσία σημάδεψαν τα δοκάρια!

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Ο Παναθηναϊκός στο 37' και στο 41' άγγιξε το 2-0, αλλά Σαντίνο Αντίνο και Λιβάι Γκαρσία σημάδεψαν τα δοκάρια.

Ο Παναθηναϊκός στο 37' και στο 41' πλησίασε στο 2-0, αλλά στάθηκε άτυχος, αφού και τις δύο φορές η μπάλα κατέληξε στα δοκάρια της εστίας της ΑΕΚ (Live στο Gazzetta).

Ο Τεττέη κράτησε τη μπάλα και γύρισε την κατάλληλη στιγμή στον Λιβάι Γκαρσία. Αυτός αριστερά στη μεγάλη περιοχή εξαπέλυσε ένα δυνατό σουτ και απέκρουσε ο Μπρινιόλι.

Η μπάλα κατέληξε στον Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος εκτός περιοχής έπιασε ένα τρομερό δεξί σουτ και η μπάλα κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι.

Δείτε τη φάση

 

Στο 41' ο Παναθηναϊκός είχε και δεύτερο δοκάρι. Ο Αντίνο έστρωσε στον Λιβάι Γκαρσία και αυτός από το ημικύκλιο έκανε ένα πλασέ με το αριστερό με τη μπάλα να καταλήγει στη ρίζα του δεξιού δοκαριού.

Το δεύτερο δοκάρι του Παναθηναϊκού

@Photo credits: INTIME
     

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