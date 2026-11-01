Η Ειρήνη Ζερβού και ο Νικόλας Παπαθεοδώρου έφεραν τα πρώτα μετάλλια για την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων στο Ντακάρ, κατακτώντας το ασημένιο και το χάλκινο μετάλλιο, αντίστοιχα στα 200μ. ύπτιο.

Η Ελλάδα πανηγυρίζει για τα δύο πρώτα μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων «Ντακάρ 2026», που ήρθαν και τα δύο από την κολύμβηση.

Η Ειρήνη Ζερβού κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200μ ύπτιο και ο Νικόλας Παπαθεοδώρου το χάλκινο στο ίδιο αγώνισμα, κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας των αγώνων.

Την αρχή έκανε η Ζερβού που κατέλαβε τη δεύτερη θέση με χρόνο 2:15.52. Πρώτη ήταν η Σεσίλια Ντιελέκε (Αργεντινή) με 2:10.05 και τρίτη η Οφίρ Σίμπτσα (Ισραήλ) 2:17.44.

Ακολούθησε ο Νικόλας Παπαθεοδώρου που ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου στον τελικό των 200μ ύπτιο με 2:03.23. Νικητής αναδείχθηκε ο Άριελ Μουχιραχόντο (Νέα Ζηλανδία) με 1:59.15 και 2ος ήταν ο Πάρσα Σχασχαχανί (Ιράν) 2:02.74.

O Πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος παρακολούθησε τις καταπληκτικές κούρσες της Ειρήνης Ζερβού και του Νικόλα Παπαθεοδώρου και τους συνεχάρη αμέσως μετά για το ασημένιο και το χάλκινο μετάλλιο στα 200 ύπτιο.

«Μας προσφέρατε μεγάλη χαρά με το καλημέρα των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων. Αποδείξατε την αξία σας και επιβεβαιώσατε ότι μπορούμε να περιμένουμε πολλά από εσάς στο μέλλον. Θερμά συγχαρητήρια, όχι μόνο σε σας, αλλά και στους προπονητές και την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος. Με νέους σαν και εσάς η Ελλάδα μπορεί να αισιοδοξεί για πολλές επιτυχίες στο μέλλον», τους είπε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Μαζί του ήταν Αρχηγός Αποστολής Νίκος Ξυλούρης στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Dakar 2026 και η Πρόεδρος της Επιτροπής Αθλητών της ΕΟΕ Βούλα Κοζομπόλη.

Η Παπαθεοδώρου στην 5η θέση στα -44κ. στο τζούντο

Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε η Ιώ Ειρήνη Παπαθεοδώρου, με τη 15χρονη να φθάνει μέχρι τον αγώνα του χάλκινου μεταλλίου στα -44κ. στο τζούντο και τελικά να καταλαμβάνει την 5η θέση.

Aρχικά η Παπαθεοδώρου ηττήθηκε στη φάση των «16» από την Ιορδανή, Χουντά Γσαχ, η οποία όμως έφθασε μέχρι τον τελικό, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στην Ελληνίδα, να συνεχίσεις στους αγώνες ρεπεσάζ.

Εκεί η Παπαθεοδώρου νίκησε κατά σειρά την Αϊτσά Ντιόπ από τη Σενεγάλη και την Τζούλια Μπλάζικ από την Πολωνία, αποκτώντας την ευκαιρία να παίξει για το χάλκινο μετάλλιο, όπου ηττήθηκε από την Ιταλίδα, Σάρα Κόνι.