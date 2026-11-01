Παναιτωλικός - ΟΦΗ: Τα highlights του ματς (vid)
Σε ματς με αρκετές φάσεις και τέσσερα δοκάρια ο ΟΦΗ «χαμογέλασε» τελευταίος. Οι Κρητικοί χάρη στο γκολ της «χρυσής» αλλαγής του Χρήστου Κόντη, του Κέναν Κόντρο, επικράτησαν στην έδρα του Παναιτωλικού με 1-0.
Στο 9' Oπόκου γύρισε την μπάλα στον Μανρίκε, ο οποίος πλάσαρε από το ύψος της περιοχής και έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Δευτερόλεπτα αργότερα ο Μανρίκε έβγαλε τη σέντρα από τα αριστερά, ο Άλεξιτς πήρε την κεφαλιά και η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο του Λίλο.
Στο 25' ο Mπουχαλάκης έκλεψε την μπάλα, έπιασε καλό σουτ από το ημικύκλιο και η μπάλα σταμάτησε στη συμβολή των δοκαριών του Κουτσερένκο. Στο 66' ο Νους σούταρε, η μπάλα κόντραρε, πήρε παράξενη πορεία και σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Κουτσερένκο.
Στο 69' οι αριθμητικές ισορροπίες άλλαξαν, καθώς ο Προδρομίτης αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα για φάουλ στον Νους.
Στο 88' ο Αθανασίου έκανε υπέροχο γύρισμα από τα αριστερά και ο Κόντο αποδείχθηκε σε «χρυσή» αλλαγή, καθώς με τελείωμα μιας επαφής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1, το οποίο έμεινε μέχρι τέλους.
Τα highlights του Παναιτωλικός - ΟΦΗ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.