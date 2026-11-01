Δείτε το γκολ του Κόντρο και τις καλύτερες στιγμές από τη νίκη του ΟΦΗ επί του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο.

Σε ματς με αρκετές φάσεις και τέσσερα δοκάρια ο ΟΦΗ «χαμογέλασε» τελευταίος. Οι Κρητικοί χάρη στο γκολ της «χρυσής» αλλαγής του Χρήστου Κόντη, του Κέναν Κόντρο, επικράτησαν στην έδρα του Παναιτωλικού με 1-0.

Στο 9' Oπόκου γύρισε την μπάλα στον Μανρίκε, ο οποίος πλάσαρε από το ύψος της περιοχής και έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Δευτερόλεπτα αργότερα ο Μανρίκε έβγαλε τη σέντρα από τα αριστερά, ο Άλεξιτς πήρε την κεφαλιά και η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο του Λίλο.

Στο 25' ο Mπουχαλάκης έκλεψε την μπάλα, έπιασε καλό σουτ από το ημικύκλιο και η μπάλα σταμάτησε στη συμβολή των δοκαριών του Κουτσερένκο. Στο 66' ο Νους σούταρε, η μπάλα κόντραρε, πήρε παράξενη πορεία και σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Κουτσερένκο.

Στο 69' οι αριθμητικές ισορροπίες άλλαξαν, καθώς ο Προδρομίτης αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα για φάουλ στον Νους.

Στο 88' ο Αθανασίου έκανε υπέροχο γύρισμα από τα αριστερά και ο Κόντο αποδείχθηκε σε «χρυσή» αλλαγή, καθώς με τελείωμα μιας επαφής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1, το οποίο έμεινε μέχρι τέλους.

Τα highlights του Παναιτωλικός - ΟΦΗ