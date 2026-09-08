Ρωσική Ομοσπονδία Στίβου: «Ο Κόε έχει κάτι προσωπικό εναντίον μας»

O εκτελεστικός διευθυντής της ρωσική ομοσπονδίας στίβου Μπόρις Γιαρισέφσκι, κατηγόρησε τον πρόεδρο της Wolrd Athletics, Σεμπάστιαν Κόε ως κύριο υπεύθυνο για τον παρατεταμένο αποκλεισμό των Ρώσων αθλητών.

Την ώρα που σε αθλήματα όπως η κολύμβηση ή το πόλο οι αθλητές-τριες και οι ομάδες από τη Ρωσία, έστω ως «ουδέτεροι», έχουν επιστρέψει στη διεθνή σκηνή, στο στίβο παραμένουν σε καθεστώς απομόνωσης.

Η Ρωσική Ομοσπονδία Στίβου (RusAF) υποστηρίζει ότι ο πρόεδρος της World Athletics, Σεμπάστιαν Κόε είναι αυτός που εμποδίζει την επιστροφή των αθλητών της χώρας στους διεθνείς αγώνες και καθυστερεί τις διαδικασίες και μια νομική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Σε συνέντευξή του στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο εκτελεστικός διευθυντής της RusAF, Μπόρις Γιαρισέφσκι, επιτέθηκε στον Σεμπάστιαν Κόε ότι «έχει κάτι προσωπικό» εναντίον της ρωσικής ομοσπονδίας.

Η ρωσική πλευρά έχει καταθέσει δύο εφέσεις στο Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο (CAS) της Λωζάνης. Η πρώτη κατατέθηκε στις 9 Ιουλίου κατά της απόφασης της World Athletics να παρατείνει τον αποκλεισμό Ρώσων αθλητών από τις διεθνείς διοργανώσεις. Η δεύτερη, στις 10 Αυγούστου, αμφισβητεί τους περιορισμούς που εξακολουθούν να επηρεάζουν τη ρωσική ομοσπονδία ως θεσμό.

«Εστιάζουμε πρώτα και κύρια στην πρώτη έφεση επειδή θέλουμε οι αθλητές να μπορούν να διεκδικήσουν την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 », δήλωσε ο Γιαρισέφσκι και αναφερόμενος στη στάση του Κόε είπε: «Είναι σαφές ότι υπάρχει κάτι προσωπικό εδώ. Πιστεύω ότι αυτή είναι απλώς η προσωπική του θέση. Δεν είναι η θέση της παγκόσμιας ομοσπονδίας στίβου.

Οι κυρώσεις κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας Στίβου είναι πρωτοφανείς. Καμία άλλη αθλητική ομοσπονδία δεν αντιμετωπίζει τόσο αυστηρούς περιορισμούς. Όχι μόνο εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία, αλλά και καθυστερούν την ανάπτυξη του αθλητισμού στη Ρωσία, ιδίως μεταξύ των νέων αθλητών, που δεν μπορούν να εκπροσωπήσουν τη χώρα στη διεθνή σκηνή. Επιδιώκουμε την άρση των κυρώσεων μέσω των δικαστηρίων και προετοιμάζουμε τα επόμενα βήματά μας για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης».