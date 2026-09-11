Ο Κολοσσός Ρόδου επιβλήθηκε με 89-80 του Αμαρουσίου σε φιλική αναμέτρηση στο κλειστό του «Αγίου Θωμά» πριν το ταξίδι του στη Βουλγαρία.

Με νίκη συνέχισε την προετοιμασία του ο Κολοσσός Ρόδου, επικρατώντας με 89-80 του Αμαρουσίου στο κλειστό γυμναστήριο του «Αγίου Θωμά», σε ένα ακόμη δυνατό φιλικό τεστ ενόψει της έναρξης των επίσημων υποχρεώσεων.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα στην αναμέτρηση και προηγήθηκαν με 29-18 στο τέλος της πρώτης περιόδου. Στη συνέχεια, ο Κολοσσός βρήκε ρυθμό, βελτίωσε την εικόνα του και κατάφερε να καλύψει σχεδόν ολόκληρη τη διαφορά, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια στο -1 (42-41).

Η ομάδα του «Νησιού των Ιπποτών» κυριάρχησε στο δεύτερο ημίχρονο, παίρνοντας σταδιακά τον έλεγχο του αγώνα. Στο τέλος της τρίτης περιόδου βρέθηκε μπροστά με 65-62, ενώ στο τελευταίο δεκάλεπτο διατήρησε το προβάδισμά της και έφτασε στη νίκη με το τελικό 89-80.

Ξεχώρισαν με την παρουσία τους οι Έζρα Μανιόν και Ρόκι Κρούζερ, ενώ θετικό νέο αποτέλεσε η επιστροφή του Σι Τζέι Χάρις στην αγωνιστική δράση. Ο Αμερικανός γκαρντ αγωνίστηκε για 11 λεπτά, έχοντας ξεπεράσει τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε το προηγούμενο διάστημα.

Αντίθετα, ο Ντεβόντε Άπσον δέχθηκε χτύπημα στον γοφό και χρησιμοποιήθηκε για μόλις 4 λεπτά, καθώς προφυλάχθηκε από το τεχνικό επιτελείο.

Τα δεκάλεπτα: 29-18, 42-41, 62-65, 80-89