Εκπαιδευτική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για τις δράσεις της ΕΠΑΘΛΑ!

Με ζητούμενο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ενάντια στη χειραγώγηση αγώνων, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης στις εγκαταστάσεις της ΧΑΝΘ, στο πλαίσιο των δράσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού και Πρόεδρος της ΕΠΑΘΛΑ, Γιώργος Μαυρωτάς, παρουσίασε το διεθνές και εθνικό πλαίσιο, τις δράσεις της ΕΠΑΘΛΑ, τους σχετικούς κανόνες που πρέπει να ακολουθούν αθλητές, προπονητές και διαιτητές, αλλά και τα εργαλεία που έχουν πλέον στη διάθεσή τους για αναφορές περιστατικών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε συγκεκριμένα σενάρια και παραδείγματα, ενώ θα πρέπει να τονιστεί πως μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον από περίπου 120 αθλητές και παράγοντες που γέμισαν την αίθουσα στη συζήτηση που ακολούθησε με πλήθος ερωτήσεων και διευκρινίσεων.

Εκτός από τον Γιώργο Μαυρωτά, στην παρουσίαση που γίνεται στο περιθώριο της ΔΕΘ, συμμετείχαν και τα στελέχη της ΕΠΑΘΛΑ Βασίλης Κεραμάρης, Άγη Κασούμη και Ντενίζ Παναγοπούλου.