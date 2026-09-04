Το «έξυπνο» ακόντιο θα κάνει την εμφάνισή του στο Ultimate Championship

Στη διάρκεια του Ultimate Championship της Βουδαπέστης, θα γίνει αγώνας επίδειξης στον ακοντισμό, με όργανο που θα έχει ενσωματωμένο αισθητήρα και σε πραγματικό χρόνο θα δίνει πληροφορίες για τη ρίψη.

Η τεχνολογία στην υπηρεσία του αθλητισμού, με το «έξυπνο» ακόντιο να κάνει την εμφάνισή στην επερχόμενη πρώτη διοργάνωση του Ultimate Championship της Βουδαπέστης (11-13 Σεπτεμβρίου).

Συγκεκριμένα την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα γίνει αγώνας επίδειξης στον ακοντισμό με τους αθλητές και τις αθλήτριες να χρησιμοποιούν ακόντια που θα φέρουν αισθητήρες TDK.

Σκοπός του εγχειρήματος είναι τόσο οι διαγωνιζόμενοι, όσο και οι θεατές να μη βλέπουν απλά και μόνο το αποτέλεσμα της ρίψης, αλλά σε πραγματικό χρόνο να έχουν κι άλλες πληροφορίες, που θα μπορούν να δώσουν στους αθλητές μεγαλύτερη εικόνα για την τεχνική και την απόδοσή τους.

Συγκεκριμένα ο αισθητήρας θα μετρά τη γωνία απελευθέρωσης του οργάνου από το χέρι του αθλητή-τριας, δηλαδή τις μοίρες, την περιστροφή, την ταχύτητα, το ύψος και την τροχιά πτήσης του.

Στην ειδική εκδήλωση παρουσίασης του «TDK Smart Javelin», θα επιχειρήσουν βολές, μεταξύ άλλων, ο Ρούμες Ταράνγκα Παθιράτζ από τη Σρι Λάνκα, πρωταθλητής στους πρόσφατους Αγώνες της Κοινοπολιτείας και κάτοχος της κορυφαίας φετινής επίδοσης στον κόσμο με 92,62μ. καθώς και ο Κέσορν Γουόλκοτ, από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, παγκόσμιος πρωταθλητής πέρυσι στο Τόκιο.

