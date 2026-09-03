Την Παρασκευή (04/9), ο Εμμανουήλ Καραλής θα δώσει ακόμη μία μάχη με τον Αρμάντ Ντουπλάντις στο μεγάλο τελικό στο άλμα επί κοντώ, για το Diamond League των Βρυξελλών.

Το βράδυ της Παρασκευής (04/9) ο Έμμανουήλ Καραλής και ο Αρμάντ Ντουπλάντις θα δώσουν την 12η μάχη τους για φέτος, για τον τίτλο του φετινού Diamond League. «Μανόλο» και «Μόντο» είναι έτοιμοι να δώσουν μία ακόμη παράσταση για τον παγκόσμιο στίβο.

Ο Καραλής μπορεί να είναι κάθε φορά όλο και πιο κοντά στη κορυφή, όμως ο Ντουπλάντις αρνείται ως τώρα να χάσει. Σε όλες τις φετινές τους μεταξύ τους αναμετρήσεις ο Σουηδός ήταν κυρίαρχος, είτε εύκολα είτε με τον Έλληνα πρωταθλητή να παλεύει μέχρι τέλους.

Στην τελευταία τους αναμέτρηση και κορυφαία όλων των εποχών στα άλμα επί κοντώ, ο «Μανόλο», αν και έχασε από τον παγκόσμιο ρέκορντμαν, έκανε την καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του και άγγιξε την κορυφή. Ο αθλητής των Μάρτσιν Στσεπάνσκι και Χάρη Καραλή έκανε πανελλήνιο ρεκορ με άλμα στα 6.20 μ. και έκανε δύο εξαιρετικά άλματα στα 6.32 μ., φτάνοντας μία ανάσα από το παγκόσμιο ρεκόρ.

Οι επτά αθλητές που θα αγωνιστουν, με αυτή τη σειρά, στο μεγάλο τελικό στο άλμα επί κοντώ:

Μπεν Μπούντερς (Βέλγιο)

Τιερί Μπατίστ (Γαλλία)

Σαμ Κέντρικς (ΗΠΑ)

Κέρτις Μάρσαλ (Αυστραλία)

Σόντρε Γκούτορμσεν (Νορβηγία)

Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα)

Αρμάντ Ντουπλάντις (Σουηδία)

Ο αγώνας του επί κοντώ θα ξεκινήσει στις 21.00 την ίδια ώρα, που θα ανοίξει η τηλεοπτική μετάδοση της ΕΡΤ2 Σπορ.

Οι αγώνες του Καραλή πάνω από τα 6,00 μ.:

6.00i WL Λιεβέν, 19/2

WL Λιεβέν, 19/2 6.17i WL NR Stoiximan Πανελλήνιο κλειστού, 28/2

WL NR Stoiximan Πανελλήνιο κλειστού, 28/2 6.05i Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τόρουν 21/3

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τόρουν 21/3 6.00 Λεμεσός, 29/5

Λεμεσός, 29/5 6.00 Τούρκου, 3/6

Τούρκου, 3/6 6.00 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Μπέρμιγχαμ, 16/8

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Μπέρμιγχαμ, 16/8 6.16 Diamond League, Λωζάνη, 20/8

Diamond League, Λωζάνη, 20/8 6.00 Χόρζοφ, 23/8

Χόρζοφ, 23/8 6.20 Diamond League, Ζυρίχη, 27/8

Ο Καραλής βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και διανύει την καλύτερη περίοδο της καριέρας του. Είναι σε σταθερά ανοδική πορεία και πλησιάζει όλο και περισσότερο τις επιδόσεις του Ντουπλάντις. Θα καταφέρει αυτή τη φορά ο Έλληνας ολυμπιονίκης να κατακτήσει την κορυφή και να εκθρονίσει τον Σουηδό μύθο του παγκόσμιου αθλητισμού;