Το Περιστέρι μετράει αντίστροφα για τη Media Day του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Την προετοιμασία του έχει ξεκινήσει το Περιστέρι, το οποίο έχει ενισχυθεί, προκειμένου να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη.

Οι Περιστεριώτες την Παρασκευή (11/09), θα πραγματοποιήσουν τη Media Day τους ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τους παίκτες να μιλάνε στα ΜΜΕ για τους στόχους μέσα στη χρονιά και όχι μόνο.

Η ενημέρωση της ΚΑΕ Περιστέρι

«Η ΚΑΕ Περιστέρι ενημερώνει ότι την Παρασκευή (11/9) θα πραγματοποιηθεί η Media Day της ομάδας στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Από τις 14:45 και για περίπου μια ώρα, οι καλαθοσφαιριστές του Περιστερίου θα είναι στην διάθεση των εκπροσώπων των Μ.Μ.Ε., προκειμένου να μιλήσουν για την προσεχή σεζόν και τις υποχρεώσεις τους σε Ελλάδα και Ευρώπη».