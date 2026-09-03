Στις Βρυξέλλες, ο Έλληνας πρωταθλητής, Μίλτος Τεντόγλου, θα διεκδικήσει το πολυπόθητο τίτλο στο μεγάλο τελικό του Diamond League την Παρασκευή (04/9).

Ο Μίλτος Τεντόγλου διανύει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του. Έχει οχτώ αγώνες πάνω από τα 8,40 μ., με τέσσερα άλματα πάνω από τα 8,60 μ. και νέο ατομικό – και ισοφάριση πανελλήνιου – ρεκόρ με 8,66 μ. Συνεπώς, είναι δίκαιο ο Έλληνας χρυσός ολυμπιονίκης να είναι αισόδοξος, μαζί με τον προπονητή του, Γιώργο Πομάσκι, για τους τελευταίους δύο αγώνες της σεζόν. Η αρχή θα γίνει την Παρασκευή (4/9) στις Βρυξέλλες στον τελικό της σειράς Diamond League, όπου θα διεκδικήσει τον δεύτερο τίτλο του στην ιστορία της διοργάνωσης κι έπειτα στο Ultimate Championship (11-13/9).

«Μένουν δύο αγώνες για το φινάλε. Αυτή τη φορά ζητάω από τον Μίλτο να κερδίσει τον… Μίλτο. Παρακαλάω για καλό καιρό, καλές συνθήκες και λίγη τύχη. Ο αγώνας θα κριθεί στις λεπτομέρειες, αφού όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε. Βρίσκεται σε άψωγη φυσική κατάσταση, στο καλύτερο, τεχνικά, επίπεδο και είναι πλήρως αγωνιστικός. Αυτό που θέλω είναι ο Μίλτος να νικήσει τον Μίλτο. Όλους τους άλλους τους έχει κερδίσει», είπε αρχικά ο σπουδαίος Έλληνας προπονητής, Γιώργος Πομάσκι, και σχολίασε αναφορικά με τη σταθερότητα του Μίλτου στη σεζόν:

«Ο Μίλτος έχει μια φοβερή σειρά αγώνων. Ο Πάουελ, για παράδειγμα, δε είχε τέτοια σειρά αγώνων και δεν είχε τόσο μεγάλα άλματα στις κορυφαίες διοργανώσεις. Ο μέσος όρος των επιδόσεων του Μίλτου είναι πολύ υψηλότερος από ό,τι του κατόχου του παγκοσμίου ρεκόρ. Αυτό σημαίνει πως ένας τέτοιος αθλητής σαν τον Μίλτο μπορεί να πετύχει ένα μεγάλο ατομικό ρεκόρ ακόμη και στο τέλος της χρονιάς. Βέβαια, ο καιρός που βλέπω για τις Βρυξέλλες δεν είναι ο ιδανικός. Με κρύο και βροχή, δεν μπορείς να περιμένεις μεγάλο ρεκόρ. Στη Βουδαπέστη συνήθως οι καιρικές συνθήκες είναι καλές».

Ο Γιώργος Πομάσκι αναφέρθηκε και στη συμπεριφορά του Τεντόγλου στη διάρκεια ενός αγώνα: «Ο Μίλτος είναι πάντα έτοιμος για όλους τους αγώνες. Δεν χρειάζεται να πω πολλά στη διάρκεια των αγώνων του. Το σημαντικότερο από όλα είναι πως έχει την κατάλληλη αίσθηση και κρίση του σώματός του, σε κάθε φάση του άλματος. Είναι μια δεξιότητα που την έχει αναπτύξει σε πολύ υψηλό επίπεδο και τον κάνει να ξεχωρίζει».

Οι επτά αθλητές του μεγάλου τελικού στο άλμα εις μήκος:

Μίλτος Τεντόγλου (Ελλάδα)

Σάιμον Εχάμερ (Ελβετία)

Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοφ (Βουλγαρία)

Τάτζαϊ Γκέιλ (Τζαμάικα)

Γουέιν Πίνοκ (Τζαμάικα)

Χόρχε Χοντελίν (Κούβα)

Γιάνι Σάμσον (Βέλγιο)

Ο μεγάλος απόντας του τελικού είναι ο Ματία Φουρλάνι, ο οποίος υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο περασμένο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Ο μεγάλος νικήτης του τελικού στις Βρυξέλλες θα κερδίσει χρηματικό έπαθλο, ύψους 60.000 δολαρίων.

Το μήκος στις Βρυξέλλες θα διεξαχθεί στις 19.38 και η ζωντανή μετάδοση της ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ θα ξεκινήσει στις 21.00.

Οι αγώνες και οι επιδόσεις του Τεντόγλου το καλοκαίρι του 2026: