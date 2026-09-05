FIBA 3X3: Από τα ανοιχτά της γειτονιάς έως τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Το 3X3 συνδυάζει το μπάσκετ, τη διασκέδαση, την urban κουλτούρα και αποτελεί πολύ μεγάλο κίνητρο για οποιονδήποτε μπασκετμπολίστα να πάρει μέρος σε τουρνουά, όπου μπορεί να βρεθεί μέχρι και στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ένα ξεχωριστό διήμερο είχαν την ευκαιρία να ζήσουν από 31 Ιουλίου έως την 1η Αυγούστου αθλητές που συμμετείχαν στο τουρνουά της FIBA 3X3 Challenger στο Καλλιμάρμαρο.

Ομάδες από διάφορες χώρες του κόσμου επισκέφτηκαν την Ελλάδα και πήραν μέρος στο τουρνουά, που έγινε στο ιστορικό, Παναθηναϊκό Στάδιο.

Φυσικά υπήρχε και ελληνική εκπροσώπηση με την ομάδα να στελεχώνουν οι Ανδρέας Πετρόπουλος, Σωτήρης Κατσαμούρης, Δημήτρης Μπάρμπας και Άγγελος Ραπτίδης, με προπονητή τον Θάνο Νίκλα.

Ο Δημήτρης Μπάρμπας, ένας εκ των Ελλήνων Αθλητών που συμμετείχαν στο τουρνουά FIBA 3X3 Challenger στο Καλλιμάρμαρο, μίλησε στο Gazzetta και εξήγησε τις διαφορές που υπάρχουν με το κανονικό μπάσκετ, καθώς μοιράστηκε και τις δικές του εμπειρίες από την ευκαιρία που είχε να αγωνιστεί μπροστά σε εκατοντάδες κόσμο στο ιστορικό Παναθηναϊκό Στάδιο.

Αρχικά μίλησε για τη λογική που κρύβεται πίσω από το συγκεκριμένο άθλημα λέγοντας:

«Το 3X3 είναι ένα άθλημα που και οι ίδιοι της FIBA το παρουσιάζουν και ξεκίνησε από τους δρόμους, είναι στο μυαλό των ανθρώπων και των παικτών. Είναι πιο παρεΐστικο, γιατί δεν είστε 12-15 άτομα να ψηλοχάνεστε. Είστε 4 με 6 άτομα. Οπότε αναγκαστικά είστε και πιο κοντά με τους συμπαίκτες σου. Δημιουργείς πιο δυνατές σχέσεις. Στον κόσμο μπορεί να φαίνεται παρεΐστικο, αλλά χρόνο με τον χρόνο εξελίσσεται. Υπάρχουν πολλά χρόνια πλέον επαγγελματικές ομάδες, στις οποίες οι παίκτες πληρώνονται καλά.

Υπάρχουν τα τουρνουά με μεγάλα χρηματικά έπαθλα, με το μεγαλύτερο να είναι σαράντα χιλιάδες ευρώ. Επειδή εξελίσσεται, έχει γίνει και από το 2017 Ολυμπιακό άθλημα. Και μπαίνει και περισσότερο στα σπίτια των ανθρώπων.

Τα τουρνουά γίνονται σε μέρη στα οποία περνάει κόσμος. Σε όσα έχω παίξει, σε όσα τουρνουά έχω παίξει, σίγουρα μαζεύει κόσμο τριγύρω και... είναι ενδιαφέρον γενικά για το κοινό».

Προφανώς το μπάσκετ είναι το άθλημα που κρύβεται πίσω από την ιδέα του 3X3, ωστόσο υπάρχουν αρκετά χαρακτηριστικά που διαφέρουν από το 5 εναντίον 5, στο 3on3.

«Είναι πολύ πιο γρήγορο από το 5-5, καθώς παίζετε και στο ούτε μισό γήπεδο του κανονικού μπάσκετ του 5Χ5. Έχει πολύ γρήγορες εναλλαγές άμυνα-επίθεση, πρέπει να έχεις συνέχεια σε γρήγορη εγρήγορση. Η επίθεση είναι 12 δευτερόλεπτα, οπότε, όπως καταλαβαίνεις, έχει και πολλές περισσότερες επιθέσεις, πολλά περισσότερα σουτ. Πρέπει να είσαι alert.

Όσον αφορά τις διαφορές, είναι σίγουρα πολύ πιο έντονο, έχει περισσότερη σωματική επαφή. Είναι πιο έντονο. Πιο δύσκολα θα σφυριχθεί κάποιο φάουλ. Έχει μια ένταση που το 5-5 δεν έχει αυτή την ένταση.»

Ο Δημήτρης Μπάρμπας έχει αγωνιστεί και στο παρελθόν στο Καλλιμάρμαρο, τονίζοντας πόσο διαφορετικό ήταν για τον ίδιο να παίζει σε ένα τόσο ιστορικό σημείο, στο Κέντρο της Αθήνας.

«Στο Καλλιμάρμαρο έχω παίξει δύο φορές. Μια φορά, νομίζω, το 2023 που είχε πάρα πολύ κόσμο. Και τώρα το 2026. Έχοντας παίξει και σε άλλες χώρες, οι οποίες σίγουρα δεν υποστηρίζουν την ομάδα που είμαστε εμείς από την Αθήνα και την Ελλάδα.

Στο Καλλιμάρμαρο ήταν κάτι το διαφορετικό, γιατί υπήρχε τόσος κόσμος που ήταν σίγουρα οι δικοί μας άνθρωποι και οι φίλοι. Αλλά είχαν έρθει και περαστικοί απλά, που υποστήριζαν την ελληνική ομάδα και σίγουρα ήταν κάτι πολύ ωραίο.

Και τη νίκη που κάναμε στους Ομίλους, την ένιωσα πολύ ιδιαίτερα. Ήταν διαφορετικό, ήταν πολύ ωραίο το συναίσθημα το να έχεις το κοινό στο πλάι σου».

Σε αρκετούς παίκτες μάλιστα δεν ταιριάζει, ωστόσο υπάρχουν και οι περιπτώσεις των αθλητών που ταυτίζονται περισσότερο με το 3Χ3 και μπορούν να ανταπεξέλθουν καλύτερα;.

«Νομίζω καθένας μπορεί να παίξει, σίγουρα όμως κάποια στοιχεία παικτών βοηθάνε περισσότερο στο παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι δεν αρέσει σε πολλούς, δηλαδή που παίζουν πέντε επί πέντε και παίζουν λίγο τρία επί τρία, δεν τους αρέσει αυτή η εναλλαγή. Σε κάποιους άλλους αρέσει.

Επειδή στο τρία επί τρία, γενικά, επειδή τα κορμιά είναι δυνατά και ψηλά, συνήθως όλοι οι παίκτες είναι ανάμεσα από 1.95 μέχρι 2.03, 2.04 και γρήγοροι, κάποιος ίσως πιο κοντός ή κάποιος λίγο πιο ψηλός και αργός να μην του ταιριάζει τόσο.

Σίγουρα υπάρχουν και πιο κοντοί παίκτες που τους ταιριάζει το τρία επί τρία, όπως και πιο ψηλοί ακόμα».

Από το 3X3 μπορείς να φτάσεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες αν αγωνιστείς σε επίσημους αγώνες, μαζέψεις βαθμούς και βοηθήσεις την εθνική σου ομάδα να προκριθεί. Αν επιλεγείς στην ομάδα, μπορείς να αγωνιστείς στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και από το πουθενά, μπορεί από τα ανοιχτά της γειτονιάς σου να βρεθείς στην Ολυμπιαδα.

