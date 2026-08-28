Δείτε τα λόγια του Βασίλη Σπανούλη στους Έλληνες διεθνείς κατά τη διάρκεια time out στον αγώνα με την Ουκρανία.

«Βάλτε ενέργεια!», είπε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Σπανούλης στους Έλληνες διεθνείς κατά τη διάρκεια time out στον κομβικό αγώνα κόντρα στην Ουκρανία!

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει την Ουκρανία στη Ρίγα της Λετονίας στο πρώτο της παιχνίδι για το «παράθυρο» του Αυγούστου ενόψει του MundoBasket 2027, που θα διεξαχθεί στο Κατάρ.

Κατά τη διάρκεια ενός time out ο κόουτς Σπανούλης προσπάθησε να... αφυπνίσει τους παίκτες της γαλανόλευκης για τη συνέχεια της αναμέτρησης. Υπενθυμίζεται πως η Εθνική θα υποδεχθεί την Ισπανία (31/08, 19:00) στο «T-Center».

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