Κροατικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι η Ντινάμο Ζάγκρεμπ αναμένεται να αποκτήσει τον Ντόμινικ Κοτάρσκι από την Κοπεγχάγη.

Παρότι υπήρξε μέλος των ακαδημιών της Ντινάμο Ζάγκρεμπ σε όλη του την εφηβεία, ο Ντόμινικ Κοτάρσκι δεν αγωνίστηκε ποτέ με την πρώτη ομάδα του συλλόγου, παίρνοντας μεταγραφή στην Ολλανδία και τον Άγιαξ σε ηλικία 18 ετών.

Αυτό αναμένεται να αλλάξει, καθώς κροατικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι η Ντινάμο θα αποκτήσει τον 26χρονο τερματοφύλακα με δανεισμό από την Κοπεγχάγη. Ο πρώην γκολκίπερ του ΠΑΟΚ φέρεται να βρίσκεται ήδη στην πατρίδα του προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Το deal θα περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς ύψους 3,3 εκατομμυρίων ευρώ, με τις πληροφορίες πάντως να αναφέρουν πως στην Ντινάμο δεν είναι διατεθειμένοι να δώσουν τα χρήματα αυτά και ενδέχεται να προσφέρουν περίπου ένα εκατομμύριο το επόμενο καλοκαίρι.

Την όλη υπόθεση είναι δεδομένο ότι θα παρακολουθήσουν με ενδιαφέρον στη Θεσσαλονίκη, με τον ΠΑΟΚ να διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης μετά την παραχώρηση του Κροάτη στους Δανούς το καλοκαίρι του 2025.