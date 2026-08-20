Τέσσερις ημέρες μετά τον τελικό στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ο Εμμανουήλ Καραλής χάρισε άλλη μια υπέροχη παράσταση στη Λωζάνη, ξεπερνώντας τα 6,16μ., για την κορυφαία του επίδοση στον ανοιχτό και 2η μετά το πανελλήνιο ρεκόρ των 6,17μ.

Με φόντο τη λίμνη Λεμάν και τις Άλπεις ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Αρμάντ Ντουπλάντις μάς χάρισαν μια υπέροχη μονομαχία στα ουράνια. Στο αγώνισμα που άνοιξε το πρόγραμμα του Diamond League της Λωζάνης, για πρώτη φορά δύο αθλητές φθάνουν τόσο ψηλά.

Ο Καραλής με τα 6.16μ. για τη 2η καλύτερη επίδοση της καριέρας του και κορυφαία στον ανοιχτό στίβο και ο Ντουπλάντις, που πήρε τη νίκη με ρεκόρ αγώνων στα 6.21μ., αλλά και δύο άλματα στα 6,32μ., για να πετύχει το Νο.16 παγκόσμιο ρεκόρ της καριέρας του.

Μάλιστα ο Καραλής στην κορύφωση της μονομαχίας, είχε την ευκαιρία να επιχειρήσει δύο άλματα στα 6.21μ. κι ένα στα 6.26μ., δοκιμάζοντας κι επίσημα σε αυτά τα ύψη.

Με πέντε αθλητές να συνεχίζουν μετά και τα 5,91μ., ο αγώνας είχε μεγάλη διάρκεια και παρά την κούραση, οι Καραλής και Ντουπλάντις προχωρούσαν χέρι-χέρι.

Οι Κέρτις Μάρσαλ, Σόντρε Γκούτορμσεν και Κρις Νίλσεν, δεν τα κατάφεραν στα 6.01μ., για να αρχίσει η μονομαχία των δύο.

Έχοντας τις ίδιες προσπάθειες οι Καραλής και Ντουπλάντις πέρασαν με το 1ο άλμα τα 5,51μ.., τα 5,81μ., τα 5,91μ. και τα 6,01μ.

Ο Καραλής με τα 6,01μ. βελτίωνε την καλύτερη φετινή του επίδοση στον ανοιχτό στίβο, όμως δεν θα μπορούσε να είναι ικανοποιημένος με αυτό. Οι αθλητές αποφάσισαν να μην... ταλαιπωρηθούν στα 6,11μ., ο πήχης ανέβηκε στα 6,16μ.

Ο Ντουπλάντις το χαβά του, με την 1η και τα 6,16μ, με τον Καραλή να ξεπερνά τον πήχη με το 2ο άλμα. Η συνέχεια δόθηκε στα 6,21μ., ο Ντουπλάντις παρέμεινε αλάνθαστος, ο Καραλής έχασε τα δύο πρώτα άλματα και δοκίμασε το τελευταίο του στα 6.26μ.

Το Top 5 του Καραλή