Ο ΠΑΟΚ είχε τις ευκαιρίες να πάρει τη νίκη επί της Μπραν, αλλά πλήρωσε την αστοχία του και κατάφερε τουλάχιστον να ισοφαρίσει με κεφαλιά του Μπάμπα στο 81' για να κριθεί η πρόκριση στη ρεβάνς της Νορβηγίας.

Ο ΠΑΟΚ μπορεί να αισθάνεται ότι άφησε στην Τούμπα μια μεγάλη ευκαιρία να πάρει προβάδισμα πρόκρισης. Κυρίως γιατί στο πρώτο ημίχρονο έκανε αρκετά πράγματα σωστά, κυριάρχησε απέναντι σε μια Μπραν με πολύ περισσότερα επίσημα παιχνίδια στα πόδια της, δημιούργησε ευκαιρίες, αλλά δεν βρήκε το γκολ που δικαιούταν βάσει εικόνας.

Και στην Ευρώπη οι χαμένες ευκαιρίες συνήθως κοστίζουν.

Ετσι ξεκίνησαν οι δύο ομάδες

Ο Αλέσιο Λίσι πήγε σε μία σημαντική διαφοροποίηση στο αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ, επιλέγοντας τον Μαντί Καμαρά για τον ρόλο πίσω από τον Ανέστη Μύθου. Ο Ιταλός τεχνικός, στην πρώτη ευρωπαϊκή βραδιά μετά την αποχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια, επέλεξε ουσιαστικά έναν χαφ με διαφορετικά χαρακτηριστικά για να καλύψει τον χώρο του «10», ποντάροντας περισσότερο στα τρεξίματα και στις παρεμβολές του Καμαρά στην αντίπαλη περιοχή.

Ο Γίρι Παβλένκα ήταν κάτω από τα δοκάρια, με τους Κένι και Γιαννούλη στα δύο άκρα της άμυνας. Η δεύτερη σημαντική επιλογή του Λίσι αφορούσε το κέντρο της άμυνας, όπου ο Αρίτζ Ελουστόντο πήρε θέση δίπλα στον Παντελή Χατζηδιάκο, αφήνοντας εκτός αρχικού σχήματος τον Γιάννη Μιχαηλίδη.

Στον άξονα ο Μπαπτίστ Σανταμαρία και ο Χρήστος Ζαφείρης διατήρησαν τις θέσεις τους, με τον Καμαρά να κινείται μπροστά τους και να συμπληρώνει την τριάδα της μεσαίας γραμμής.

Ο Ανέστης Μύθου παρέμεινε στην κορυφή της επίθεσης, με τον Λίσι να εμπιστεύεται ξανά τον νεαρό φορ σε ένα κρίσιμο ευρωπαϊκό παιχνίδι και να αφήνει στον πάγκο τον νεοφερμένο Σερίφ Εντιαγέ. Ο Τάισον ξεκίνησε με το περιβραχιόνιο του αρχηγού από τη μία πλευρά και ο Δημήτρης Χατσίδης από την άλλη.

Η Μπραν παρατάχθηκε με τον Ντίνγκενλαντ κάτω από τα δοκάρια, τους Σόλτβελτ και Ντε Ρέβε στα άκρα της άμυνας και τους Ντράγκσνες και Κνούντσεν στο κέντρο της. Οι Πέντερσεν, Σόρενσεν και Βάσμπεργκ συνέθεσαν την τριάδα στον άξονα, με τον Φίννε στην κορυφή και τους Έρικσεν και Γκούντμουνσον στις δύο πλευρές της επίθεσης.

Το μόνο που του έλειψε ήταν το γκολ

Ο ΠΑΟΚ χρειάστηκε μόλις 15 δευτερόλεπτα για να δείξει τις προθέσεις του. Από κεφαλιά του Μαντί Καμαρά, ο Δημήτρης Χατσίδης βγήκε πλάγια απέναντι από τον Ντίνγκενλαντ, όμως το τελείωμά του δεν ήταν καλό. Στο 3' ήρθε η επόμενη προειδοποίηση, με το σουτ του Μύθου να κοντράρει και την μπάλα να περνά δίπλα από το δοκάρι.

Ο Δικέφαλος μπήκε πολύ δυνατά, με ένταση, πίεση ψηλά και κυρίως διάθεση να μην επιτρέψει στην Μπραν να βρει τον ρυθμό που της δίνουν οι 20 επίσημοι αγώνες που έχει ήδη στα πόδια της. Οι Νορβηγοί για μεγάλο διάστημα δεν μπορούσαν καν να πατήσουν στην περιοχή του Παβλένκα, ενώ μία ακόμη καλή στιγμή ήρθε από το σουτ του Κένι.

Η πρώτη τελική της Μπραν καταγράφηκε στο 12', με τον Έρικσεν να μην βρίσκει στόχο, σε μία φάση που ξεκίνησε από κάκιστη αμυντική τοποθέτηση του Ελουστόντο. Με την εμπειρία που διαθέτει ο Ισπανός στόπερ θα μπορούσε και θα έπρεπε να έχει «καθαρίσει» πολύ νωρίτερα τη συγκεκριμένη κατάσταση.

Η απάντηση του ΠΑΟΚ ήταν άμεση. Στο 15' ο Ζαφείρης ανάγκασε τον Ντίνγκενλαντ να διώξει σε κόρνερ και από την εκτέλεση του Σανταμαρία η κεφαλιά πέρασε πολύ κοντά από την εστία.

Στο 19' ήρθε η μεγαλύτερη ευκαιρία μέχρι εκείνο το σημείο. Ο Γιαννούλης έκανε όλη τη δουλειά από αριστερά και ουσιαστικά σέρβιρε το γκολ στον Χατσίδη, όμως ο νεαρός μεσοεπιθετικός, από το ύψος του πέναλτι και με ολόκληρη την εστία μπροστά του, πλάσαρε άστοχα.

Το πρώτο 25λεπτο ήταν εξαιρετικό για τον ΠΑΟΚ και το 0-0 τον αδικούσε ξεκάθαρα. Η ομάδα του Λίσι είχε ένταση, κέρδιζε τις δεύτερες μπάλες, κυκλοφορούσε με ταχύτητα και έβγαζε παίκτες στην αντίπαλη περιοχή. Την ίδια ώρα, η Τούμπα ακολουθούσε τον ρυθμό της ομάδας, με τον κόσμο να στηρίζει διαρκώς με φωνές και συνθήματα.

Το μόνο που έλειπε ήταν το γκολ.

Και δεν ήρθε ούτε στο 39'. Ο Μύθου πήρε την κεφαλιά μέσα στην περιοχή, όμως ο Ντίνγκενλαντ αντέδρασε ενστικτωδώς και κράτησε για ακόμη μία φορά ανέπαφη την εστία του.

Το 0-0 του ημιχρόνου δεν έλεγε όλη την αλήθεια για όσα είχαν συμβεί στην Τούμπα. Ούτε καν οι αριθμοί αποτύπωναν πλήρως την υπεροχή του ΠΑΟΚ, παρότι ήταν χαρακτηριστικοί: 13-3 οι τελικές, 3-0 οι προσπάθειες στον στόχο, 3-1 τα κόρνερ και 0-8 τα φάουλ.

Κάκιστο ξεκίνημα και 0-1

Ο ΠΑΟΚ είχε κάνει σχεδόν όλα όσα ήθελε ο Λίσι στο πρώτο 45λεπτο, αλλά είχε αφήσει τη σημαντικότερη δουλειά στη μέση. Δεν είχε σκοράρει. Και το δεύτερο ημίχρονο ήρθε να του θυμίσει με τον πιο σκληρό τρόπο πόσο εύκολα μπορεί να αλλάξει ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι όταν δεν αξιοποιείς τις στιγμές σου.

Στο 51' ο Τάισον κατέγραψε την πρώτη τελική του ΠΑΟΚ μετά την ανάπαυλα, με τον Ντίνγκενλαντ να μπλοκάρει το πλασέ του. Τέσσερα λεπτά αργότερα, όμως, ήρθε η πρώτη πολύ σοβαρή προειδοποίηση από την Μπραν. Ο Ντε Ρέβε βρέθηκε ουσιαστικά μπροστά σε κενή εστία μετά το γύρισμα από την πλευρά, αλλά δεν κατάφερε να πιάσει το πλασέ.

Ο ΠΑΟΚ δεν πήρε το μήνυμα.

Στο 57' η αμυντική γραμμή του άφησε ένα τεράστιο κενό στον άξονα και αυτή τη φορά οι Νορβηγοί δεν συγχώρησαν. Ο Έρικσεν βρέθηκε στην καρδιά της περιοχής και με κοντινό πλασέ έκανε το 0-1.

Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ είχε τις ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, δεν τις αξιοποίησε, έδωσε δικαιώματα μετά την ανάπαυλα και το πλήρωσε.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα, όμως, δεν ήταν μόνο το γκολ. Μέσα σε λίγα λεπτά ο ΠΑΟΚ είχε χάσει σχεδόν ολόκληρη την πολύ καλή εικόνα του πρώτου μέρους. Έδωσε μέτρα στην Μπραν, έχασε την ένταση και τον έλεγχο που είχε στον άξονα και κυρίως επέτρεψε στους Νορβηγούς να πιστέψουν ότι μπορούσαν να βρουν και δεύτερο γκολ.

Ο Λίσι αντέδρασε στο 65' με τριπλή αλλαγή, ρίχνοντας στο παιχνίδι τους Μπάμπα, Τέιλορ και Λουσέ, επιχειρώντας να αλλάξει ταχύτητα και χαρακτηριστικά στην ομάδα του.

Ο ΠΑΟΚ άρχισε σταδιακά να μεταφέρει ξανά το παιχνίδι προς την περιοχή της Μπραν και μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο ψάχνοντας πλέον την ισοφάριση. Στο 79' ο Σορετίρε έκανε την ενέργεια από αριστερά και κέρδισε το κόρνερ που τελικά άλλαξε την κατάσταση.

Ο Λουσέ ανέλαβε την εκτέλεση και ο Μπάμπα, ένας από τους παίκτες που είχαν περάσει στο γήπεδο από τον πάγκο, σηκώθηκε στην περιοχή και με κεφαλιά έγραψε το 1-1.

Οι αλλαγές του Λίσι είχαν δώσει στον ΠΑΟΚ αυτό που αναζητούσε.

Και στο 87' θα μπορούσαν να του έχουν δώσει ακόμη περισσότερα. Ο Εντιαγέ συμμετείχε στην ανάπτυξη της φάσης, ο Λουσέ τον βρήκε στη μικρή περιοχή και ο Σενεγαλέζος είχε μπροστά του την ευκαιρία να γίνει ο ήρωας της βραδιάς. Το πλασέ του, όμως, έπεσε πάνω στον Ντίνγκενλαντ, που κράτησε το 1-1.

MVP: Ο Μπάμπα μπήκε και έδωσε λύσεις στο τελευταίο κομμάτι του γηπέδου, ενώ πέτυχε και το γκολ της ισοφάρισης.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Πολύ καλή εμφάνιση όσο έμεινε στο γήπεδο από τον Δημήτρη Γιαννούλη.

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Σε πολύ κακό βράδυ ο Τάισον, μηδενική η προσφορά του. Ο Ελουστόντο ακόμη μια μέτρια εμφάνιση, με ευθύνη στο γκολ της Μπραν.

Η ΓΚΑΦΑ: Ο 4ος διαιτητής τα έκανε μαντάρα στην τριπλή αλλαγή του ΠΑΟΚ. Τρικυμία εν κρανίω…

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Γερμανός Σίμπερτ δεν έκανε το μεγάλο λάθος, ούτε είχε κάποια δύσκολη φάση. Σ’ ένα πέσιμο του Σορετίτερ δεν υπάρχει παράβαση.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να επιστρέψει σε ένα παιχνίδι που είχε αφήσει να του ξεφύγει μέσα από τα χέρια, αλλά στο τέλος έμεινε ξανά με την ίδια αίσθηση που είχε και στο πρώτο ημίχρονο.

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Γιαννούλης (66’ Μπάμπα), Σανταμαρία (66’ Τέιλορ), Ζαφείρης, Καμαρά (77’ Σορετίρε), Χατσίδης, Τάισον (66’ Λουσέ), Μύθου (57’ Εντιαγέ).

Μπραν (Έιρικ Χόρνελαντ): Ντίνγκενλαντ, Σόλτβελτ, Ντράγκσνες, Κνούντσεν, Ντε Ρέβε, Πέντερσεν (86’ Κιάρτανσον), Σόρενσεν, Βάσμπεργκ, Έρικσεν, Γκούντμουνσον, Φίννε.