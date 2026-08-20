Ντουπλάντις: «Έπρεπε να κάνω το βήμα παραπάνω για να νικήσω τον Καραλή»

Τι δήλωσαν οι Αρμάντ Ντουπλάντις και Εμμανουήλ Καραλής μετά την απίθανη μονομαχία τους στο Diamond League της Λωζάνης

Ο Αρμάντ Ντουπλάντις «έσταζε μέλι» για τον Εμμανουήλ Καραλή, μετά τη μονομαχία τους στο Diamond League της Λωζάνης, ο Σουηδός πήρε τη νίκη με 6,21μ., ο Καραλής έφθασε στα 6,16μ., για τη 2η καλύτερη επίδοση της καριέρας του και οι δυο τους προσέφεραν ένα μοναδικό αγώνα επί κοντώ, με τον Μόντο στο τέλος να αποθεώνει τον Μανόλο.

«Είμαι κουρασμένος, νιώθω χαρούμενος, καταπληκτική απόδοση Καραλή, έπρεπε να κάνω το βήμα παραπάνω για να τον νικήσω. Αυτό σημαίνει ο συναγωνιστμός, αυτό κάνουμε. Μου αρέσει να συναγωνίζομαι τον Καραλή, σε μέρες σαν αυτή, σε τέτοιες συνθήκες θέλω να αγωνίζομαι» είπε μεταξύ άλλων ο Ντουπλάντις.

Καραλής: «Είναι ωραίο να προσφέρεις ένα καλό σόου»

Με τη σειρά του ο Εμμανουήλ Καραλής, είπε: «Ευχαριστώ όλους που ήρθατε, πάντα μου αρέσει να αγωνίζομαι εδώ, έχουμε πολλούς Ελληνες εδώ σήμερα, συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές. Ήταν ωραία, είναι πάντα ωραία να κάνεις ένα καλό σόου, ελπίζω όλοι να το ευχαριστήθηκαν».