Μίλτος Τεντόγλου: Στην κορυφή της Ευρώπης για 4η διαδοχική φορά με τη στήριξη της Skoda

Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ με άλμα στα 8,44 μ. Η Skoda συγχαίρει τον Έλληνα πρωταθλητή.

Ο Μίλτος Τεντόγλου έγραψε για ακόμη μία φορά ιστορία στον ελληνικό και παγκόσμιο αθλητισμό, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξήχθη στο Μπέρμιγχαμ.

Με ένα εντυπωσιακό άλμα στα 8,44 μέτρα στην τέταρτη προσπάθειά του, ο δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης ανέβηκε για τέταρτη διαδοχική φορά στην κορυφή της Ευρώπης. Μετά τις νίκες του στο Βερολίνο το 2018, στο Μόναχο το 2022 και στη Ρώμη το 2024, ο Έλληνας πρωταθλητής έγινε ο πρώτος άνδρας αθλητής στην ιστορία της διοργάνωσης που κατακτά τέσσερις συνεχόμενους ευρωπαϊκούς τίτλους στο αγώνισμα του μήκους, επιβεβαιώνοντας τη σπάνια διάρκεια, την ψυχραιμία και τη συνέπειά του στο υψηλότερο επίπεδο.

Η Skoda σταθερά στο πλευρό του Έλληνα πρωταθλητή

Η Skoda, η οποία βρίσκεται σταθερά στο πλευρό του Μίλτου Τεντόγλου από το 2022, συνεχάρη θερμά τον Έλληνα αθλητή για τη νέα αυτή ιστορική του επιτυχία. Η συνεργασία των δύο πλευρών ανανεώθηκε το 2025, βασιζόμενη σε κοινές αξίες όπως η αυθεντικότητα, η σεμνότητα, η διαρκής εξέλιξη και η προσήλωση στην κορυφαία απόδοση.

Για την αυτοκινητοβιομηχανία αποτελεί ιδιαίτερη τιμή να στηρίζει έναν αθλητή που εμπνέει όχι μόνο με τις κορυφαίες επιδόσεις του αλλά και με το απαράμιλλο ήθος του, ευχόμενη στον Μίλτο Τεντόγλου κάθε επιτυχία στους επόμενους μεγάλους στόχους της καριέρας του.