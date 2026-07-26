Ο Τεντόγλου με ευνοϊκό άνεμο στα 8,66μ. στο πανελλήνιο πρωτάθλημα

Ο Μίλτος Τεντόγλου έγραψε 8.66μ. στο 2ο άλμα του στον τελικό του μήκους, όμως ο άνεμος του στέρησε την ισοφάριση του πανελλήνιου ρεκόρ.

Ο Μίλτος Τεντόγλου από τα 8.52μ., στο 2ο άλμα του «έγραψε» 8,66μ., όσο είναι και το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούη Τσάτουμα, από τις 2 Ιουνίου 2007, μόνο που ο άνεμος χάλασε τα σχέδια του δις ολυμπιονίκη.

Το άλμα του έγινε με ευνοϊκό άνεμο (+2,7 μ/δ.) άνω του επιτρεπτού ορίου (+2,0 μ/δ), έτσι τα 8,66μ. που σημείωσε στον Βόλο, δεν μετρά ως ισοφάριση του πανελλήνιου ρεκόρ.



