Τεντόγλου: Aρχή με 8.52μ. στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στον Βόλο
Εντυπωσιακή αρχή έκανε ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του μήκους στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου.
Ο Τεντόγλου στο πρώτο του άλμα σημείωσε 8.52μ., έχοντας ευνοϊκό άνεμο στο 1,1 μ./δ.
Ο δις ολυμπιονίκης βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, δύο βδομάδες πριν από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, με 8,61μ. έχει την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο, ενώ σε κάθε του αγώνα κυνηγά το πανελλήνιο ρεκόρ των 8,66μ. που κατέχει ο Λούης Τσάτουμας από τις 1 Ιουνίου 2007. Με τα 8.52μ. ο Τεντόγλου ισοφάρισε την 5η καλύτερη επίδοση της καριέρας του.
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