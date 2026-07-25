Πανελλήνιο Πρωτάθλημα: Η Αναγνωστοπούλου έφθασε στις 15 νίκες στη δισκοβολία
Η Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου δεν είχε πρόβλημα να φθάσει σε μια ακόμη πανελλήνια νίκη στη δισκοβολία. Η 36χρονη αθλήτρια του ΓΣ Ηλιούπολης είχε μόνο δύο έγκυρες βολές, η καλύτερη στα 56,54μ., που της χάρισαν τη νίκη΄.
Η Αναγνωστοπούλου έφθασε τη 15η σε πανελλήνια πρωταθλήματα, ενώ τα τρία τελευταία χρόνια είναι μητέρα και πλησίασε τους πολυνίκες Αλέξανδρο Παπαδημητρίου, Περικλή Ιακωβάκη και Κώστα Δουβαλίδη, που έχουν από 16 νίκες.
Η Ιωάννα Αραμπατζή (Δρομέας Θράκης), όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος ήταν στη 2η θέση με 52,21μ. και την 3η θέση πήρε η Αγάπη Μαυροματίδου (ΦΣΚΑ Κοζάνης) με ατομικό ρεκόρ στα 48,90μ.
H Kαμπερίδου τη νίκη, η Ιωσηφίδου την ένσταση στα 100μ. εμπ.
Η Σοφία Καμπερίδου είναι η νέα πρωταθλήτρια Ελλάδας στα 100μ. εμπ. Η 23χρονη αθλήτρια του (ΑΠΣ Πυγμή) σε μια σπουδαία μονομαχία με την κάτοχο του τίτλου Σοφία Ιωσηφίδου (ΟΚΑ Καβάλας), πήρε τη νίκη με 13.42, πολύ κοντά στο ατομικό της ρεκόρ.
Η Ιωσηφίδου με φετινό ρεκόρ στα 13.30, τερμάτισε σε 13.43, ενώ στην 3η θέση βρέθηκε η Μάρθα Νεαμονίτη (ΟΦΚΑ Σέρρες) με ατομικό ρεκόρ στα 13.67. Μετά τον τελικό η πλευρά της Σοφίας Ιωσηφίδου κατέθεσε ένσταση, αμφισβητώντας το αποτέλεσμα του φώτο φίνις.
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