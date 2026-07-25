Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 26: Νέο ρεκόρ η Μπακογιάννη

Η Δανάη Μπακογιάννη έκανε νέο ρεκόρ στα 100 μ. με εμπόδια στην κατηγορία Κ20 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2026.

Με τους αγώνες των 100 μ. και 110 μ. με εμπόδια έγινε η εκκίνηση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος 2026. Η Δανάη Μπακογιάννη (ΣΑ Κολλεγίου Αθηνών) έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 100 μ. με εμπόδια, στην κατηγορία Κ20, τερματίζοντας σε 13.64 (0.4) βελτιώνοντας το προηγούμενο ρεκόρ που της άνηκε με 13.67. Η νεαρή πρωταθλήτρια αγωνίστηκε εκτός συναγωνισμού, προκειμένου να διεκδικήσει την πρόκριση της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20.

Παράλληλα, στα 100 μ. με εμπόδια γυναικών, η Σοφία Καμπερίδου (ΑΠΣ Πυγμή) έκανε τον καλύτερο χρόνο στα προκριματικά με 13.42 (0.4) και ακολούθησε η Σοφία Ιωσηφίδου (ΟΚΑ Καβάλας) με 13.65.

Στα 100 μ. με εμπόδια ανδρών, ο Χρήστος-Παναγιώτης Ρούμτσιος (Παναθηναϊκός) τερμάτισε σε 13.93 (2.3) και προκρίθηκε άνετα στον απογευματινό τελικό όπως και οι Γιάννης Καμαρινός (ΠΑΟΚ) με 14.19 (1.2) και Αναστάσιος Ηλιόπουλος (ΓΣ Κηφισιάς) με 14.43 (1.2).

Στα 400 μ., η Αναστασία Ράπτη (Παναθηναϊκός ΑΟ) σημείωσε τον καλύτερο χρόνο στα προκριματικά με 55.31 και ακολούθησαν οι Ειρήνη Δαγκλή (ΠΑΟΚ) με 55.54 και Ελπίδα Καρκαλάτου (Παμμηλιακός ΑΣ) με 55.86.

Στο αντίστοιχο αγώνισμα των ανδρών, ο Βαγγέλης Καΐκης (ΕΑΤ Άθληση Τρικάλων) με 47.62 έκλεισε θέση για τον τελικό, όπου θα “συναντηθεί” με τον Τζορτζ Φρανκς (Μεσσηνιακός ΓΣ 1988), που προκρίθηκε με 47.74. Ο Κύπριος, Παύλος Νικολάου (ΝΓΣ Θεσ/νίκης Ηρακλής 1988), με 47.45 έκανε τον καλύτερο χρόνο στα προκριματικά. Εκτός τελικού έμεινε ο κάτοχος του τίτλου, Γιάννης Σιμόνι (ΑΣ Άρης Θεσ/νίκης), ο οποίος τερμάτισε σε 48.81 και βρέθηκε στην 11η θέση.

Στο τριπλούν των γυναικών, η Οξάνα Κορένεβα (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας) κατέγραψε το καλύτερο άλμα του προκριματικού, αφού προσγειώθηκε στα 13.53 (1.7) και προκρίθηκε στον απογευματινό τελικό με άνεση ενώ το ίδιο ισχύει και για την Σπυριδούλα Καρύδη (ΑΟ Κάλλιστος) που έκανε 13.51 (2.7).

Στο τριπλούν των ανδρών, ο Δημήτρης Τσιάμης (Ολυμπιακός ΣΦΠ) έκανε ένα άλμα και με 16.13 μ. (3.0) προκρίθηκε σε έναν ακόμη τελικό τριπλούν Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Ο 44χρονος θα διεκδικήσει το απόγευμα τη 13η νίκη της καριέρας του στον ανοιχτό. Ακολούθησαν ο Ανδρέας Πανταζής (ΑΟ Μεγάρων) με 15.77 μ. (2.5) και ο Αλέξανδρος Αθανασίου (ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος) με 15.52 μ. (0.9).

Στα 100 μ. γυναικών, η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας) ήταν η ταχύτερη των προκριματικών σειρών με χρόνο 11.37 (1.5) και την ακολούθησαν η Αργυρώ Παπαδεράκη (ΑΝΟ Χανίων “Ο Κύδων”)με 11.50 (2.3) και η Σοφία Καμπερίδου (ΠΑΣ Πυγμή), λίγη ώρα μετά τον αγώνα της στα εμπόδια, με νέο ατομικό ρεκόρ 11.52 (1.3). Η Ραφαέλα Σπανουδάκη-Χατζηρήγα (Ηλιούπολη ΓΣ) με 11.54 και η Δήμητρα Τσουκαλά (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας) με 11.64 δεν είχαν κανένα πρόβλημα με την πρόκριση.

Στα 100 μ. ανδρών, με 10.37 (1.2) ο Νίκος Παναγιωτόπουλος (ΓΣ Άθλος Κερατσινίου-Δραπετσώνας) προκρίθηκε ως πρώτος στον τελικό και τον ακολούθησαν ο Γιάννης Νυφαντόπουλος (ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος) με 10.43 (1.2) και ο Σωτήρης Γκαραγκάνης (ΟΦΚΑ Α. Δημητρίου Οδυσσέας) με 10.43. Οι Δημήτρης Χρυσάφης (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας) με 10.46 (5.7), Παναγιώτης Λαγάνης (ΓΣ Σέρρες 93) με 10.46 και Βασίλης Μυριανθόπουλος (Παναθηναϊκός ΑΟ) με 10.48 έκαναν καλές κούρσες και έκλεισαν θέση για τον τελικό.