Η Δανάη Μπακογογιάννη βελτιώνοντας το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ Κ18 στα 13.44 στα 100μ. εμπ., πέρασε άνετα στα ημιτελικά του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Ριέτι.

Η Δανάη Μπακογιάννη άρχισε με τον καλύτερο τρόπο την παρουσία της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ18 στο Ριέτι. Η 17χρονη, κόρη του πρώην δημάρχου Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, με επίδοση στα 13.44 βελτίωσε εντυπωσιακά το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ Κ18 στα 100μ. εμπ. και με την 6η καλύτερη επίδοση θα είναι στις ημιτελικές σειρές του αγωνίσματος την Κυριακή (19/7, 12:55).

H αθλήτρια του Κολλεγίου Αθηνών στις 27 Ιουνίου είχε σημειώσει πανελλήνιο ρεκόρ Κ18 με 13.52 στη διάρκεια του αντίστοιχου πανελληνίου πρωταθλήματος στην Πάτρα.

Η Ελένη Τσιάγγου (ΦΣ Άργους Ορεστικού) στη δική της συμμετοχή σημείωσε 13.77 κι έμεινε στην 16η θέση. Η 17χρονη έχει ατομική επίδοση στα 13.65 και η 24άδα των ημιτελικών έκλεισε στα 13.75. H Iταλίδα, Αλέσια Σούκο ήταν η καλύτερη των προκριματικών σειρών με 12.91.

Στον τελικό του τριπλούν οι Μουμούρης και Δελιντζόγλου

Διπλή ελληνική παρουσία θα υπάρχει στον τελικό του τριπλούν παίδων, την Κυριακή (19/7, 12:50), με τη συμμετοχή του Δημήτρη Μουμούρη και του Μιχάλη Δελιντζόγλου.

Ο προκριματικός που άνοιξε το πρόγραμμα της 3ης ημέρας των αγώνων, είχε στοιχεία θρίλερ για τους Έλληνες αθλητές, που εξασφάλισαν την πρόκριση στο 3ο άλμα τους.

Ο Δημήτρης Μουμούρης του ΓΣ Κέρκυρας 2018, στην τελευταία του προσπάθεια σημείωσε 15,30μ., πετυχαίνοντας την 3η καλύτερη επίδοση και ήταν ανάμεσα στους πέντε αθλητές που πέρασαν το απευθείας όριο πρόκρισης των 15,10μ.

Ο Μιχάλης Δελιντζόγλου του Πρωτέα Αλεξανδρούπολης στο δικό του φινάλε, σημείωσε 14,77μ. και πήρε την πρόκριση με το 12ο και τελευταίο εισιτήριο.

Η Εύη Γκαρτζιώτη στα ημιτελικά των 800μ. σημείωσε 2:11.55, πήγε πιο αργά από το ατομικό της ρεκόρ των 2:09.49 από τον προκριματικό και πήρε τη 14η θέση. Το μεγάλο όνομα του αγωνίσματος, η Σλοβένα Ζίβα Ρέμιτς σημείωσε ρεκόρ αγώνων με 2:04.19, ενώ η οκτάδα του τελικού έκλεισε με την Ιρλανδή, Ισαμπέλ Γκάφνεϊ στα 2:07.71.

Ο Χαρίλαος Βασιλείου δεν κατάφερε να πλησιάσει το ρεκόρ του στον προκριματικό του ακοντισμού και με 61,92μ. πήρε τη 19η θέση. Ο 16χρονος αθλητής του ΑΟ Κέρκυρας 2015 πήγε στο Ριέτι με ρεκόρ στα 66,27μ., ενώ το 12ο εισιτήριο για τον τελικό πήγε στον Ισλανδό, Ατλι Γκέτσον με 64,94μ.

O Βαγγέλης Θαλασσινάκης, «άγγιξε» το ρεκόρ του στον προκριματικό στα 110μ. εμπ., όμως δεν ήταν αρκετό να τον στείλει στα ημιτελικά του αγωνίσματος.

Ο αθλητής του ΑΠΣ Πήγασος Ηρακλείου σημείωσε 14.01 (έχει ατομική επίδοση στα 14.00) και πήρε την 28η θέση. Η 24άδα των ημιτελικών κρίθηκε στα 13.94, ενώ ο Ολλανδός, Εϊγιαχάρο Φίλιπσεν με 12.96 σημείωσε ρεκόρ αγώνων.

