Ο Πολ Σκραγκς δεν συνεχίσει στο Περιστέρι, με την ομάδα να ανακοινώνει το τέλος της συνεργασίας.

Το Περιστέρι είχε ανακοινώσει την απόκτηση του Πολ Σκραγκς στις 12 Αυγούστου για την ενίσχυση της περιφερειακής του γραμμής. Ωστόσο ο παίκτης κρίθηκε ανέτοιμος και έτσι αποτελεί παρελθόν από την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου.

Οι Πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης ευχήθηκαν στον παίκτη καλή συνέχεια στην καριέρα του.

«Η ΚΑΕ Περιστέρι ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας με τον αθλητή Πολ Σκραγκς και του εύχεται καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του», αναφέρει.