Η Ευαγγελία Παυλακάκη με άλμα στα 6,06μ. κατέλαβε την 6η θέση στον τελικό του μήκους στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ18 στο Ριέτι.

Η Ευαγγελία Παυλακάκη με καλύτερο άλμα στα 6,06μ., πήρε την 6η θέση στο μήκος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ18 στο Ριέτι. Η 16χρονη αθλήτρια, κόρη του Άγγελου Παυλακάκη και της Κατερίνας Κόφφα, πήρε μέρος στον πρώτο μεγάλο τελικό της καριέρας της και έκανε τη δική της προσπάθεια.

Είχε συνολικά πέντε έγκυρα άλματα, σημειώνοντας 6,06μ. στη 2η προσπάθεια και 6.04μ. στην τελευταία της. Η αθλήτρια του ΑΟ Κάλλιστος θα χρειαζόταν να βελτιώσει το ατομικό της ρεκόρ των 6,19μ. για να διεκδικήσει μετάλλιο.

Η Τσέχα, Κριζτίνα Ζαχαρόβα έγινε πρωταθλήτρια Ευρώπης, πετυχαίνοντας ρεκόρ αγώνων στα 6.47μ., στο βάθρο την ακολούθησαν η Λετονή, Εμίλια Μπράουνα με 6.24μ. και η Ισπανίδα, Χιφτ Οκουνρόμπο με 6,21μ., ενώ μπροστά από την Παυλακάκη βρέθηκαν επίσης η Γερμανίδα, Τερέσιε Χες με 6,17μ. και η Ολλανδέζα, Τζούλια Κρινς με 6,07μ.

Στον τελικό του ύψους παίδων ο Ιωάννης Αλατάκης με 2.03μ. πήρε την 7η θέση και ο Αλέξανδρος Γκόγκας με 1.99μ. την 11η. Ο Βρετανός, Σάμουελ Τζέιμς, με ρεκόρ αγώνων στα 2,25μ. πήρε την 1η θέση. Ο Πολωνός, Νταβίντ Μπαράνσκι με 2.12μ. και ο Γερμανός, Γιαν Ουγκενχέουερ με 2,09μ. τον ακολούθησαν στο βάθρο.

Οι Μαρκούλη και Κοκόση στον τελικό στα 200μ.



Η Φανή Μαρκούλη και η Μαρία Κοκόση κατάφεραν ένα σπουδαίο στόχο, να βρεθούν το βράδυ του Σαββάτου (18/7, 20:10) στους βατήρες εκκίνησης στον τελικό των 200μ.

Οι δύο Ελληνίδες σπρίντερ ήταν αυτές που πήραν τα δύο εισιτήρια πρόκρισης από τα ημιτελικά, με βάση τον χρόνο.

Η Φανή Μαρκούλη του ΓΣ Έδεσσας, με 23.90 πέρασε με τον 7ο χρόνο. Η 16χρονη ήταν πιο γρήγορη από τον προκριματικό (23.99), ενώ η ατομική της επίδοση είναι στα 23.63.



Η Μαρία Κοκόση, του Ίκαρου Νέας Ιωνίας, με τη σειρά της σημείωσε 23.97 και πέρασε με τον 8ο χρόνο. Η 17χρονη βελτιώθηκε σε σχέση με τα προκριματικά (24.08), ενώ έχει ρεκόρ 23.71.

Η Βρετανίδα, Σάια Κένιον με 23.50 στα ημιτελικά, είναι το φαβορί για το χρυσό μετάλλιο, ενώ ακολούθησαν η Ισπανίδα Μαριόνα Αρμέρο με 23.69 και μια άλλη Βρετανίδα, η Χόλι Ράιαν με 23.74. Στον τελικό θα αγωνιστούν και οι Ιέβα Μαλνάκα (Λετονία) 23.75, Ανέτα Οντερκόβα (Τσεχία) 23.86 και Καρολίνα Πούνγκα (Ρουμανία) 23.89.

Στα ημιτελικά των 200μ. παίδων ο Νίκος Σαλίβερος με 21.35 πήρε τη 15η θέση και ο Γκέρσι Σουλεϊμάνι με 21.67 τη 19η αντίστοιχα.