Ο Καραλής στην 4η θέση με 5,95μ., αποχώρησε ο Ντουπλάντις στο Diamond League στο Λονδίνο

Ο Εμμανουήλ Καραλής με 5,95μ. πήρε την 4η θέση στο Diamond League στο Λονδίνο, ο Αρμάντ Ντουπλάντις αποχώρησε από τον αγώνα, πριν από τα άλματα στα 6,04μ.

Σε έναν αμφίρροπο και παράξενο αγώνα στο Diamond Legue του Λονδίνου, ο νικητής στο επί κοντώ ανδρών δεν ήταν ούτε ο Αρμάντ Ντουπλάντις, ούτε ο Εμμανουήλ Καραλής.

Τέσσερις αθλητές ξεπέρασαν τα 5,95μ., ανάμεσά τους και ο Εμμανουήλ Καραλής, που πήρε την 4η θέση, με τον Σαμ Κέντρικς να παίρνει την 1η θέση, καθώς δεν είχε άκυρες προσπάθειες μέχρι τα 6,04μ.

Ο Ντουπλάντις ήταν 2ος, όμως το πιο σημαντικό για τον Σουηδό, είναι ότι μετά τα 5,90μ. αποχώρησε από τον αγώνα, δεχόμενος ιατρική φροντίδα στον αριστερό μηρό κι αυτό τρεις βδομάδες πριν από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ. Στην 3η θέση και στη διαφορά προσπαθειών από τον Καραλή, ήταν ο Κέρτις Μάρσαλ.

Ο Καραλής δεν είχε προβλήματα στα 5.,60μ., άφησε τα 5,75μ., τακτική που ακολούθησε στην αρχή του αγώνα και ο Αρμάντ Ντουπλάντις. Την ίδια ώρα οι Σαμ Κέντρικς, Κέρτις Μάρσαλ και Σόντρε Γκούτορμσεν δοκίμασαν και πέρασαν τα 5,75μ., με αυτή την πεντάδα να συνεχίζει στα 5,85μ.

Εκεί οι Καραλής και Γκούτορμσεν χρειάστηκαν το 2ο άλμα για να περάσουν το ύψος, σε αντίθεση με τους Κέντρικς και Μάρσαλ, ενώ ο Ντουπλάντις μετά την πρώτη αποτυχία, άφησε τις δύο προσπάθειες για τα 5,95μ.

Ο Ντουπλάντις και Κέντρικς πέρασαν το ύψος με την 1η, οι Καραλής και Μάρσαλ με το 2ο άλμα, ενώ ο Γκούτορμσεν απέτυχε και στις τρεις προσπάθειές του.

Οι εναέριες μονομαχίες συνεχίστηκαν στα 6,04μ. εκεί ο Ντουπλάντις δεν δοκίμασε καθώς αντιμετώπισε πρόβλημα στο αριστερό πόδι. Οι Κέντρικς και Μάρσαλ έφθασαν πρώτοι στα τρία αποτυχημένα άλματα, μνε τον Καραλή να έχει την τελευταί προσπάθεια για να πάρει τη νίκη χωρίς να τα καταφέρει.





