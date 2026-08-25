Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης, διοικητικός ηγέτης του ΠΑΟΚ βρίσκεται κοντά στην ομάδα του στην προετοιμασία της που γίνεται στο Μέτσοβο.

Από το μεσημέρι της Δευτέρας, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στο Μέτσοβο και συνεχίζει τη σκληρή δουλειά, με τον Αντρέα Τρινκιέρι στον πάγκο, έχοντας βάλει υψηλούς στόχους για τη σεζόν που έρχεται.

Από σήμερα είναι δίπλα στην ομάδα στο Μέτσοβο και ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Αριστοτέλης Μυστακίδης. Ο διοικητικός ηγέτης του συλλόγου της Θεσσαλονίκης θέλει να βρίσκεται κοντά στον ΠΑΟΚ και να έχει προσωπική εικόνα της δουλειάς που γίνεται ενόψει της νέας σεζόν.

Θα παραμείνει στο Μέτσοβο και θα διανυκτερεύσει μαζί με την αποστολή, έχοντας την ευκαιρία να συνομιλήσει με τα στελέχη της ομάδας, το τεχνικό επιτελείο και τους καλαθοσφαιριστές.

Η απόφασή του να βρεθεί στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας φανερώνει και τη διάθεση που έχει να έχει άμεση επαφή με την καθημερινότητα της ομάδας, πριν ξεκινήσουν και οι επίσημες υποχρεώσεις της.