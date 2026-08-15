Η ομάδα σκυταλοδρομίας 4Χ100μ. ανδρών, με τους Γιάννη Βοσκόπουλο, Νίκο Παναγιωτόπουλο, Σωτήρη Γκαργκάνη και Βασίλη Μυριανθόπουλο προκρίθηκε στον τελικό του αγωνίσματος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.

Η καθυστερημένη τελευταία αλλαγή ανάμεσα στον Σωτήρη Γκαραγκάνη και τον Βασίλη Μυριανθόπουλο, δεν στοίχισε και η ομάδα σκυταλοδρομίας 4Χ100μ. ανδρών θα είναι το βράδυ του Σαββάτου (15/8, 23:33) στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Μπέρμιγμαμ.

Η εθνική ομάδα αγωνιζόμενη κατά σειρά με τους Γιάννη Βοσκόπουλο, Νίκο Παναγιωτόπουλο, Σωτήρη Γκαργκάνη και Βασίλη Μυριανθόπουλο σημείωσε 39.17, παίρνοντας με διαφορά τριών χιλιοστών του δευτερολέπτου (0.164 έναντι 0.166) την 3η θέση από την Πολωνία στην 1η σειρά και την απευθείας πρόκριση για τον τελικό.

Η Ελλάδα πέρασε με την 7η επίδοση, όμως αν οι αλλαγές γίνουν σωστά, έχει περιθώρια να βελτιώσει τον χρόνο και στον τελικό.

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Η ομάδα της Μεγάλης Βρετανίας ήταν η ταχύτερη (38.29), ακολούθησαν οι Ιταλία (38.50), Γερμανία (38.57), Ολλανδία (38.82), Βέλγιο (38.84), Ιρλανδία (39.13), ενώ η Πολωνία (39.17) πήρε το 2ο και τελευταίο εισιτήριο με βάση το χρόνο.

Ακυρώθηκε η σκυτάλη στα 4Χ100μ. γυναικών

Ένα λάθος στην τελευταία αλλαγή ανάμεσα στη Δήμητρα Τσουκαλά και την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου έφερε την ακύρωση της ομάδας σκυταλοδρομίας 4Χ100μ. γυναικών και την ευκαιρία να διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό του αγωνίσματος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Οι Αποστολία Αντωνάτου και Ραφαηλία Σπανουδάκη έτρεξαν πρώτες.

Εκτός τελικού στο μήκος οι Μπέση και Γκόγκα

Η Ανδριάννα Γκόγκα και η Ναταλία Μπέση δεν έκαναν την εμφάνιση που θα χρειαζόταν, προκειμένου να διεκδικήσουν θέση στον τελικό του μήκους γυναικών.

Η Γκόγκα με καλύτερο άλμα στα 6.27μ. πήρε την 23η θέση, ενώ η Μπέση με τρία άκυρα άλματα δεν είχε κατάταξη. Η 12άδα του τελικού έκλεισε στα 6,61μ. για τη Γαλλίδα, Γιανίς Νταβίντ και μεγάλη άτυχη την Κύπρια, Φιλίππα Φωτοπούλου, που με 6,60μ. έμεινε στη 13η θέση.