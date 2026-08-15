Ευρωπαϊκό Στίβου 2026: Η εθνική ομάδα 4Χ100μ. ανδρών στην 6η θέση
Η εθνική ομάδα σκυταλοδρομίας 4Χ100μ. έχοντας πετύχει τον κύριο στόχο της, να είναι στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, έζησε την εμπειρία της συμμετοχής και με 39.21 πήρε την 6η θέση.
Οι Γιάννης Βοσκόπουλος, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Σωτήρης Γκαργκάνης και Βασίλης Μυριανθόπουλος μετά τα 39.17 του προκριματικού, τώρα προσπάθησαν για καλύτερο χρόνο στον τελικό, που δεν ήρθε, αλλά ελάχιστη σημασία έχει. Αρχικά η ελληνική ομάδα τερμάτισε στην 7η θέση, όμως η ακύρωση της Ιταλίας την ανέβασε στην 6η.
Η ομάδα της Μεγάλης Βρετανίας κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με 38.45, ακολούθησαν οι Γερμανία (38.64), το Βέλγιο (38.70), η Ολλανδία (38.98) και η Πολωνία (39.18), ενώ πίσω από την Ελλάδα τερμάτισε η Ιρλανδία (40.26).
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