Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, ο Λόβρο Μάγερ έχει μπει στις ομαδικές προπονήσεις στο Άπελντορν. Αποστολή στην Ολλανδία: Δημήτρης Βέργος

Ο Λόβρο Μάγερ πραγματοποίησε χθες το ανεπίσημο ντεμπούτο του με την ΑΕΚ μπαίνοντας ως αλλαγή στο δεύτερο μέρος στο φιλικό με τη Σάμσουνσπορ.

Ο 28χρονος Κροάτης χαφ που αποτελεί το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των κιτρινόμαυρων έχει μπει στις ομαδικές προπονήσεις στο Άπελντορν.

Δείτε τα αγγίγματά του με την μπάλα στην πρωινή προπόνηση της Πέμπτης: