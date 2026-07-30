ΑΕΚ: Τα αγγίγματα του Μάγερ στην προπόνηση
Ο Λόβρο Μάγερ πραγματοποίησε χθες το ανεπίσημο ντεμπούτο του με την ΑΕΚ μπαίνοντας ως αλλαγή στο δεύτερο μέρος στο φιλικό με τη Σάμσουνσπορ.
Ο 28χρονος Κροάτης χαφ που αποτελεί το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των κιτρινόμαυρων έχει μπει στις ομαδικές προπονήσεις στο Άπελντορν.
Δείτε τα αγγίγματά του με την μπάλα στην πρωινή προπόνηση της Πέμπτης:
🪄 Τα αγγίγματα του Μάγιερ με την μπάλα στην πρωινή προπόνηση της Πέμπτης!— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) July 30, 2026
Αποστολή στην Ολλανδία: Δημήτρης Βέργος pic.twitter.com/fYWmBN3I1a
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