ΑΕΚ: Τα αγγίγματα του Μάγερ στην προπόνηση

ΑΕΚ: Τα αγγίγματα του Μάγερ στην προπόνηση

Δημήτρης Βέργος
ΑΕΚ: Τα αγγίγματα του Μάγερ στην προπόνηση

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, ο Λόβρο Μάγερ έχει μπει στις ομαδικές προπονήσεις στο Άπελντορν. Αποστολή στην Ολλανδία: Δημήτρης Βέργος

Ο Λόβρο Μάγερ πραγματοποίησε χθες το ανεπίσημο ντεμπούτο του με την ΑΕΚ μπαίνοντας ως αλλαγή στο δεύτερο μέρος στο φιλικό με τη Σάμσουνσπορ.

Ο 28χρονος Κροάτης χαφ που αποτελεί το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των κιτρινόμαυρων έχει μπει στις ομαδικές προπονήσεις στο Άπελντορν.

Δείτε τα αγγίγματά του με την μπάλα στην πρωινή προπόνηση της Πέμπτης:

Δείτε Επίσης

ΑΕΚ - Σάμσουνσπορ: Ανεπίσημο ντεμπούτο για Μάγερ λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του
image

 
@Photo credits: INTIME, ΒΗΧΟΣ ΝΙΚΟΣ
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα