«Μπαμ» στην Premier League: Τέλος ο Χάου από τη Νιούκαστλ, έκπληξη με τον διάδοχό του!

Ο Έντι Χάου αποχωρεί από τη Νιούκαστλ μετά από πέντε χρόνια, με τους Άγγλους να έχουν βρει τον αντικαταστάτη του σε ένα πρόσωπο-έκπληξη.

Τίτλοι τέλους για τον Έντι Χάου στη Νιούκαστλ, με τον Άγγλο κόουτς να ετοιμάζεται να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία της ομάδας μετά από πέντε χρόνια.

Παρά την αρχική του απόφαση να παραμείνει, ο 48χρονος προπονητής εξέφρασε την επιθυμία του να αποσυρθεί από τους πάγκους και να ξεκουραστεί για ένα διάστημα. Η αποχώρησή του άλλωστε έρχεται μετά από μια δύσκολη σεζόν όπου η ομάδα του τερμάτισε 12η στην Premier League.

Ο αντικαταστάτης του έχει ήδη βρεθεί κι όπως αποκάλυψε ο Athletic, πρόκειται για τον 38χρονο Ματίας Γιάισλε.

Ο Γερμανός τεχνικός της Αλ Αχλί βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τη διοίκηση της Νιούκαστλ και η μετάβασή του στους Magpies διευκολύνεται από το γεγονός ότι και τα δύο κλαμπ ανήκουν στο ίδιο επενδυτικό ταμείο της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Γιάισλε, που στο παρελθόν συνεργάστηκε με την Σάλτσμπουργκ, κατέκτησε δύο συνεχόμενα Asian Champions League με την Αλ Αχλί και πλέον εμφανίζεται έτοιμος ώστε να αναλάβει την πρόκληση της Premier League.

