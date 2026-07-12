Ο Νίκος Κοσμόπουλος με συγκομιδή 7.608β. σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ Κ20 στο δέκαθλο και παράλληλα εξασφάλισε την παρουσία του στο αντίστοιχο παγκόσμιο πρωτάθλημα στις αρχές Αυγούστου στο Όρεγκον.

Ο Νίκος Κοσμόπουλος ολοκλήρωσε το επιτυχημένο διήμερο στο πανελλήνιο πρωτάθλημα συνθέτων Κ20, που γίνεται στις Σέρρες παράλληλα με το πανελλήνιο πρωτάθλημα Κ23.

Ο δεκαθλητής του Μεσσηνιακού ΓΣ συγκέντρωσε 7.608 β. καταρρίπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ Κ20 κι εξασφαλίζοντας το όριο πρόκρισης για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ20, που θα διεξαχθεί στο Όρεγκον.

Το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ της κατηγορίας ήταν 7.447 βαθμοί, ανήκε στον Νίκο Αλεξόπουλο και είχε πετύχει στο ίδιο στάδιο, στους Διασυλλογικούς Αγώνες στις 12-13 Απριλίου 2025.

Ο Κοσμόπουλος πέτυχε ατομικά ρεκόρ στα 400 μ. (47.60), στα 110μ. με εμπόδια (14.38), στον ακοντισμό, στη δισκοβολία, στα 1.500 μ., ενώ ισοφάρισε το ατομικό του ρεκόρ στο επί κοντώ.

Αναλυτικά οι επιδόσεις του: 100 μ.: 10.95, μήκος: 6,79 μ., σφαιροβολία: 13,80μ., ύψος: 1.91μ., 400 μ.: 47.60, 110 μ. εμπ.: 14.38, δισκοβολία: 43,15μ., επί κοντώ 4,40μ., ακοντισμός:47,81μ., 1.500 μ.: 4.42.98.