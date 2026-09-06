Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο με τον Βινίσιους Τζούνιορ να αγνοεί τον Ζοσέ Μουρίνιο, στην ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης από την Μπέτις (1-0).

Από νωρίς φαίνεται πως... άρχισαν τα όργανα στο εσωτερικό της Ρεάλ Μαδρίτης, αμέσως μετά την πρώτη ήττα της σεζόν με 1-0 από την Μπέτις στην Ανδαλουσία (4/9).

Οι Μερένγκχες παρότι ανώτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού, έφυγαν με άδεια χέρια από τη Σεβίλλη, με τον Ζοσέ Μουρίνιο πάντως να τονίζει πως οι ποδοσφαιριστές του απέδωσαν όσο καλύτερα μπορούσαν στο χορτάρι του «Λα Καρτούχα».

Ωστόσο, ένα βίντεο έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες και δείχνει πως τα πράγματα στο εσωτερικό των Μαδριλένων δεν είναι και ιδανικά. Τι απεικονίζεται; Μετά το φινάλε της εν λόγω αναμέτρησης, ο Μουρίνιο πλησιάζει τον Βινίσιους Τζούνιορ και κάτι του λέει, με τον Βραζιλιάνο να φεύγει βιαστικά και να αγνοεί επιδεικτικά τον Special One...

Ωστόσο, όπως σημειώνει και η Sport, δεν έχει αποσαφηνιστεί το τι ακριβώς συνέβη και ειπώθηκε μεταξύ των δυο ανδρών, ενώ το ισπανικό μέσο υπενθυμίζει πως ο Πορτογάλος τεχνικός είναι από τους πρώτους που υπερασπίζονται τον Βίνι.