Ο Γιώργος Παπαναστασίου συνδύασε τη νίκη του στη σφυροβολία στο πανελλήνιο πρωτάθλημα με Κ23 στις Σέρρες, με ατομικό ρεκόρ στα 77,71μ. και με το απευθείας όριο πρόκρισης στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.

Η πρώτη ημέρα των τελικών στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Κ23 στις Σέρρες, άρχισε με μια σπουδαία βολή στη σφυροβολία.

Την πέτυχε ο Γιώργος Παπαναστασίου με 77,71μ., πετυχαίνοντας ατομικό ρεκόρ, αλλά κι εξασφαλίζοντας την παρουσία του στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών σε τέσσερις βδομάδες στο Μπέρμιγχαμ.

Ο είκοσι ενός ετών αθλητής του ΓΣ Κηφισιάς, που προπονείται με τον Αλέξανδρο Παπαδημητρίου, στην 3η βολή του σημείωσε 77,71μ., βελτιώνοντας το ατομικό του ρεκόρ των 76,90μ., που σημείωσε στις 17 Μαΐου στα «Παπαναστάσεια» στην Κυψέλη, ενώ ολοκλήρωσε τον αγώνα του στις Σέρρες με βολή στα 77,38μ.

Παράλληλα, ο Παπαναστασίου, που ήταν 2ος πέρυσι στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ23 στο Μπέργκεν, ανέβηκε στην 8η θέση της λίστας των αθλητών με τις κορυφαίες επιδόσεις στην Ελλάδα, ενώ έγινε ο 8ος που πετυχαίνει το απευθείας όριο πρόκρισης για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Ο τελικός της σφυροβολίας έγινε με τη συμμετοχή έξι αθλητών. Ο Άγγελος Μαντζουράνης (ΓΣ Κηφισιάς) πήρε τη 2η θέση με 73,00μ. και ο Σοφοκλής Κουβεδάκης (ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος) την 3η θέση με 62,83μ.



