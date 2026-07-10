Τεντόγλου: «Πέταξε» στα 8.61μ.
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Για τέσσερα εκατοστά ο Μίλτος Τεντόγλου δεν έπιασε το ατομικό του ρεκόρ! Ο Έλληνας αθλητής έκανε ένα απίστευτο άλμα στα 8.61μ.!
Ελληνικό μονόλογο κάνει ο Μίλτος Τεντόγλου στο Diamond League του Μονακό! Το 8.52μ. δεν έφτανε για τον Έλληνα αθλητή ως η κορυφαία επίδοση της χρονιάς, με τον ίδιο να το καταρρίπτει κάνοντας άλμα στα 8.61μ.
Δείτε το τεράστιο άλμα του Μίλτου Τεντόγλου
@Photo credits: INTIME
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