Με ένα τεράστιο άλμα ο Μίτλος Τεντόγλου πραγματοποίησε την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο, κάνοντας προσπάθεια στα 8.52μ στη συμμετοχή του στο Diamond League

Με δύο μεγάλα άλματα ξεκίνησε τις προσπάθειές του στο Diamond League του Μονακό ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πραγματοποίησε την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο με προσπάθεια στα 8.52μ.

Με... σπασμένα φρένα παρουσιάστηκε στο Πριγκιπάτο ο Τεντόγλου. Ο Έλληνας αθλητής ξεκίνησε τις προσπάθειές του στον αγώνα του μήκους πραγματοποιώντας άλμα στα 8.48μ..

Βέβαια αυτό για τον χρυσό Ολυμπιονίκη δεν ήταν αρκετό. Σε επόμενο άλμα του ο Τεντόγλου... πέταξε στα 8.52μ., κάνοντας το κοινό να ζητοκραυγάζει για την επίδοσή του, η οποία είναι κορυφαία στον κόσμο για την τρέχουσα σεζόν.