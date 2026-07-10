Τεντόγλου: Τεράστιο άλμα και κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο
Με δύο μεγάλα άλματα ξεκίνησε τις προσπάθειές του στο Diamond League του Μονακό ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πραγματοποίησε την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο με προσπάθεια στα 8.52μ.
Με... σπασμένα φρένα παρουσιάστηκε στο Πριγκιπάτο ο Τεντόγλου. Ο Έλληνας αθλητής ξεκίνησε τις προσπάθειές του στον αγώνα του μήκους πραγματοποιώντας άλμα στα 8.48μ..
Βέβαια αυτό για τον χρυσό Ολυμπιονίκη δεν ήταν αρκετό. Σε επόμενο άλμα του ο Τεντόγλου... πέταξε στα 8.52μ., κάνοντας το κοινό να ζητοκραυγάζει για την επίδοσή του, η οποία είναι κορυφαία στον κόσμο για την τρέχουσα σεζόν.
Δείτε το άλμα του Μίλτου Τεντόγλου
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