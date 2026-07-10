Στην τρίτη θέση του ακοντισμού στο Diamond League του Μονακό κατέλαβε η Ελίνα Τζένγκο, πραγματοποιώντας την καλύτερη βολή της στα 58.20μ.

Στο Diamond League του Μονακό έλαβε μέρος η Ελίνα Τζένγκο. Η Ελληνίδα αθλήτρια τερμάτισε στην τρίτη θέση στον αγώνα του ακοντισμού, κάνοντας προσπάθεια στα 58.20μ.

Οι πρώτες βολές της Ελληνίδας αθλήτριας ήταν χαμηλές, με την ίδια να μη βρίσκει τις κατάλληλες συνθήκες για μία καλύτερη βολή. Αυτό, μάλιστα, επιβεβαιώνει και η τρίτη βολή την οποία η ίδια έβγαλε άκυρη μιας και ήταν αρκετά κατώτερη από αυτές που προηγήθηκαν.

Η τέταρτη βολή ήταν η καλύτερη για την Ελίνα Τζένγκο. Ξεπερνώντας τα 58μ. είδε την προσπάθειά της να την ανεβάζει στην τρίτη θέση της σχετικής κατάταξης, όπου και παρέμεινε έως το τέλος του αγώνα.

Η ίδια, μετά την κακή απόδοση που είχε στο Diamond League του Παρισιού, κατάφερε να βγάλει... αντίδραση και να μπει στην πρώτη τριάδα. Την πρώτη θέση κατέλαβε η Ζίγι Γιαν με βολή στα 68.75μ., ενώ δεύτερη έμεινε η Βιλάγκος Αντριάνα με βολή στα 63.18μ.