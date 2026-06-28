Τζένγκο: Με δύο άκυρες και 54.35 στην 11η θέση του Diamond League
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Δεν τα κατάφερε στο Παρίσι η Ελίνα Τζένγκο με την πρωταθλήτριά μας να έχει δύο άκυρες και μία βολή στο 54.35 και να παίρνει την 11η θέση.
Η σειρά μίτινγκ Diamond League συνεχίζεται στο Παρίσι με την Ελίνα Τζένγκο να συμμετέχει. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έμεινε μακριά από τον καλό της εαυτό τερματίζοντας στην 11η θέση. Συγκεκριμένα είχε άκυρη βολή στην 1η και την 3η προσπάθεια, ενώ στην δεύτερη έριξε 54.35 μένοντας όπως αναφέραμε στην 11η θέση.
@Photo credits: INTIME
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