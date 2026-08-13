Μπεσίκτας: Ανακοίνωσε τον Ντούσαν Βλάχοβιτς
Είναι επίσημο! Ανακοινώθηκε στη Τουρκία μια από τις πιο ηχηρές μεταγραφές στο καλοκαιρινό μεταγραφικό παράθυρο.
Ο λόγος για τον Ντούσαν Βλάχοβιτς, ο οποίος ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα από τον τουρκικό σύλλογο και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την επιθετική γραμμή της ομάδας.
Ο Βλάχοβιτς έμεινε ελεύθερος αυτό το καλοκαίρι από τη Γιουβέντους μετά από 4 χρόνια και απολογισμό 68 γκολ σε 168 συμμετοχές, αριθμοί που δεν του έδωσαν την ανανέωση με τη μεγάλη κυρία, η οποία είχε επενδύσει ουκ ολίγα χρήματα στον Σέρβο, ο οποίος συνέπεσε σε μια περίοδο που η Γιουβέντους υποχώρησε συγκριτικά με τους εγχώριους αντιπάλους της.
Resmi Açıklama | Dusan Vlahovic— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 13, 2026
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