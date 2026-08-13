Η Μπεσίκτας έκανε μια από τις μεταγραφές της χρονιάς στη Τουρκία, ανακοινώνοντας επίσημα τον Ντούσαν Βλάχοβιτς.

Είναι επίσημο! Ανακοινώθηκε στη Τουρκία μια από τις πιο ηχηρές μεταγραφές στο καλοκαιρινό μεταγραφικό παράθυρο.

Ο λόγος για τον Ντούσαν Βλάχοβιτς, ο οποίος ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα από τον τουρκικό σύλλογο και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την επιθετική γραμμή της ομάδας.

Ο Βλάχοβιτς έμεινε ελεύθερος αυτό το καλοκαίρι από τη Γιουβέντους μετά από 4 χρόνια και απολογισμό 68 γκολ σε 168 συμμετοχές, αριθμοί που δεν του έδωσαν την ανανέωση με τη μεγάλη κυρία, η οποία είχε επενδύσει ουκ ολίγα χρήματα στον Σέρβο, ο οποίος συνέπεσε σε μια περίοδο που η Γιουβέντους υποχώρησε συγκριτικά με τους εγχώριους αντιπάλους της.



