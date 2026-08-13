Η Σερβία θα αγωνιστεί στα παράθυρα του Αυγούστου με αρκετές απουσίες εξαιτίας του «βέτο» που άσκησαν αρκετές ομάδες ως προς τη συμμετοχή των παικτών τους με το εθνόσημο.

Αρκετοί Σέρβοι διεθνείς δεν πήραν το «πράσινο φως» των ομάδων τους για τα παράθυρα του Αυγούστου! Ο ομοσπονδιακός προπονητής, Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς, αποκάλυψε τους παίκτες που δε θα μπορέσουν να αγωνιστούν στους αγώνες για τα προκριματικά του MundoBasket 2027, εξαιτίας του «όχι» των συλλόγων τους.

Η Εθνική Σερβίας ξεκίνησε την Τετάρτη (13/08) την προετοιμασία της ενόψει των αγώνων με την Ισλανδία (28/8, 21:00, εντός έδρας) και την Ιταλία (31/8, 20:30, εκτός έδρας), στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Σε δημοσίευμά της η «Mozzart Sport» ανέφερε εκτενώς τις ομάδες που δεν έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για τη συμμετοχή των παικτών τους στα ματς του εθνικού αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τους Μίτσιτς (Χάποελ Τελ Αβίβ), Μπογκντάνοβιτς (Χιούστον Ρόκετς), Πετρούσεφ (Ντουμπάι BC), Μάρκοβιτς (Μπακς), Τόπιτς (Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ) και Κουστορίτσα (UCLA).

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Αλιμπίγεβιτς:

«Δεν υπάρχει καμία μυστικότητα ή αρνητική χροιά ως προς το γιατί δεν εμφανίστηκαν οι Μπογκντάνοβιτς, Πετροούσεφ, Μίτσιτς, Τόπιτς και Μάρκοβιτς… Κάποιοι δεν έλαβαν άδεια από τους συλλόγους τους, ενώ άλλοι είχαν βάσιμο λόγο υγείας.

Ο Βασίλιε Μίτσιτς δεν έλαβε την άδεια του συλλόγου (σσ. Χάποελ Τελ Αβίβ), χωρίς να δοθεί κάποια λεπτομερής εξήγηση από την πλευρά τους. Το ίδιο ισχύει και για τον Μπογκντάνοβιτς. Αν και ο Μπόγκνταν ήθελε να αγωνιστεί τώρα, ο σύλλογος (σσ. Χιούστον Ρόκετς) θεωρεί ότι πρέπει να προετοιμαστεί για την επόμενη σεζόν, η οποία είναι πολύ σημαντική για τον ίδιο.

Ούτε για τον Πετρούσεφ λάβαμε την άδεια του συλλόγου (σσ. Dubai BC), αλλά στην περίπτωσή του αυτό σχετίζεται με την υγεία του. Οι Μπακς δεν άφησαν τον (σσ. Μπόγκολιουμπ) Μάρκοβιτς, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο στο NBA αυτό το καλοκαίρι, και θέλουν να παραμείνει εκεί, υπό την επίβλεψή τους, ώστε να προετοιμαστεί για τις νέες προκλήσεις.

Θέλω να είμαι σαφής. Είμαστε πλήρεις. Αυτή είναι μια πλήρης ομάδα και δεν θα μιλήσουμε άλλο για άτομα που δεν βρίσκονται εδώ. Είμαι ευγνώμων στους παίκτες που ανταποκρίθηκαν και αφιέρωσαν το χρόνο τους».