Νέες εξελίξεις στη δίκη για τον θάνατο του Μαραντόνα

Νέες αποκαλύψεις σχετικά με τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια της πρόσφατης δίκης, από έναν ειδικό νεφρολόγο.

Η ακροαματική διαδικασία σχετικά με τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα συνεχίστηκε κανονικά την περασμένη Τρίτη (18/08) και ήρθαν στην επιφάνεια κάποια νέα στοιχεία που αφορούν την αμέλεια που έδειξε το ιατρικό προσωπικό που ήταν υπεύθυνο για την κατάσταση της υγείας του Αργεντίνου θρύλου.

Αναλυτικότερα, ο ειδικός νεφρολόγος, Δρ. Ερνάν Τριμάρκι, σημείωσε ότι οι καθημερινοί ιατρικοί έλεγχοι, η νοσηλευτική φροντίδα, οι αιματολογικές εξετάσεις και τα ζωτικά σημεία ήταν τα ελάχιστα που θα έπρεπε να κάνει η ιατρική ομάδα που παρακολουθούσε την κατάσταση του άλλοτε άσου της Νάπολι.

Πρόσθεσε ακόμη ότι δεν είδε καμία εξέταση αίματος στον φάκελο νοσηλείας του, τονίζοντας παράλληλα ότι η αύξηση της αρτηριακής πίεσης και του βάρους του θα έπρεπε να είχε οδηγήσει το ιατρικό προσωπικό σε δράση.

Τα ευρήματα της νεκροψίας έδειξαν ότι τα νεφρά του ζύγιζαν πολύ περισσότερο από όσο θα έπρεπε και είχαν διάφορες αλλοιώσεις, τις οποίες ο Τριμάρκι συνέδεσε με την παχυσαρκία, τη χρήση κοκαΐνης και την υπέρταση. Ο Μαραντόνα έπασχε επίσης από σπειραματοσκλήρυνση, η οποία κατέστρεφε τα νεφρικά φίλτρα και προκαλούσε οίδημα.

● JUSTICIA ● "Maradona tenía una enfermedad renal crónica": el nefrólogo Hernán Trimarchi declaró que el daño venía "hace 10 años fácil" y explicó que sus riñones excedían ampliamente lo normal para su altura, algo que se pudo detectar controlando su peso a diario. https://t.co/qn5HbDq2WQ pic.twitter.com/jmr5FEnjQG August 18, 2026

Ο Τριμάρκι συμμετέχει στην 22μελή διεπιστημονική ιατρική επιτροπή που συστάθηκε από το δικαστικό σώμα της Αργεντινής το 2021. Είναι ο τρίτος ειδικός στις τρεις τελευταίες ακροάσεις της δίκης στον Σαν Ισίδρο που επισήμανε προειδοποιητικά σημάδια που θα έπρεπε να είχαν παρατηρηθεί ή να είχαν παρακολουθηθεί από την ιατρική ομάδα. Παράλληλα είχε προτείνει την μετακίνηση του ποδοσφαιριστή «σε κατάλληλο περιβάλλον, κάτι που η κατ' οίκον νοσηλεία δεν είναι».

Ένας άλλος μάρτυρας κατηγορίας, ο παθολόγος Κάρλος Κασινέλι είχε δηλώσει ότι η επιδείνωση στην υγεία του πρώην επιθετικού της Αλμπισελέστε ήταν σταδιακή για τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τον θάνατό του και θα έπρεπε να είχε σημάνει συναγερμός, κατί που δεν συνέβη ποτέ.

Οι εκθέσεις των εμπειρογνωμόνων αναφέρουν ότι ο Μαραντόνα πέθανε στο σπίτι του στις 25 Νοεμβρίου 2020, σε ηλικία 60 ετών, από καρδιοαναπνευστική ανακοπή που προήλθε από πνευμονικό οίδημα που ξεκίνησε αρκετές ώρες πριν από το θάνατο του.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τώρα ποινή φυλάκισης έως και 25 ετών, αλλά αρνούνται την ευθύνη, επικαλούμενοι την ειδικότητά τους και τους κατακερματισμένους ρόλους τους, ενώ η δίκη αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τον Σεπτέμβριο.