Ο πρόεδρος της Ντινάμο Σίτι μπούκαρε στα αποδυτήρια κι άρχισε να μοιράζει λεφτά μέσα από μια πλαστική σακούλα!
Απίστευτο περιστατικό στα αποδυτήρια της αλβανικής Ντινάμο Σίτι, με τον πρόεδρο του συλλόγου από τα Τίρανα, Άρντιαν Μπάρντι, να εμφανίζεται κρατώντας μια μαύρη σακούλα γεμάτη με στοίβες χαρτονομισμάτων, τα οποία άρχισε να μοιράζει στους ποδοσφαιριστές του!
Αφορμή για το πρωτοφανές αυτό σκηνικό στάθηκε η πρόκριση της ομάδας του στα playoffs του Conference League. Παρά την ήττα με 1-0 στο πρώτο ματς από την Άουντα στη Λετονία, η Ντινάμο έκανε την ανατροπή στον επαναληπτικό του «Elbasan Arena», συντρίβοντας τους φιλοξενούμενους με 4-0.
Η συγκεκριμένη χρηματική επιβράβευση, πάντως είναι μόνο η αρχή. Η διοίκηση προσφέρει το επιπλέον δελεαστικό πριμ των 500.000 ευρώ στο ρόστερ της, εφόσον επιτευχθεί η ιστορική είσοδος στους ομίλους της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης. Για να το πετύχουν αυτό, οι Αλβανοί καλούνται να ξεπεράσουν το εμπόδιο της Πάφου στις αναμετρήσεις της 20ής και 27ης Αυγούστου.
🇦🇱💰Dinamo Tirana president Ardian Bardhi walked into the locker room with a bag of cash and started throwing bills after reaching the Conference League play-offs.— Ultras Clips (@ultras_clips) August 18, 2026
Safe to say the dressing room went ABSOLUTELY WILD! 😅 pic.twitter.com/nf6tbQi79U
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